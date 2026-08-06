Guvernul urmează să aprobe Planul de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice, document care stabilește măsurile ce pot fi aplicate pentru prevenirea unei crize în Sistemul Electroenergetic Național (SEN). Planul prevede inclusiv mecanisme pentru reducerea consumului de energie în situații excepționale, în scopul menținerii echilibrului dintre producție și consum.

Documentul este analizat în contextul în care România se confruntă cu efectele secetei severe asupra producției de energie, iar autoritățile au făcut deja apel la populație și la companii să reducă voluntar consumul de electricitate în orele de vârf.

Potrivit notei de fundamentare, Planul de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice stabilește măsurile care trebuie aplicate la nivel național pentru prevenirea disfuncționalităților Sistemului Electroenergetic Național și evitarea întreruperilor în alimentarea cu energie electrică.

Documentul arată că prevenirea unor astfel de situații poate reduce sau elimina costurile economice generate de eventualele avarii și de refacerea infrastructurii energetice.

„Scopul proiectului de PPR este de a institui măsuri planificate sau care urmează să fie întreprinse la nivel naţional pentru prevenirea crizelor de energie electrică. Acţiunile de pregătire pentru mitigarea riscurilor înscrise în proiectul de PPR au obiectivul de a asigura operarea în siguranţă a sistemului electroenergetic naţional şi furnizarea neîntreruptă cu energie electrică”, se arată în nota de fundamentare.

Ministerul Energiei a recomandat consumatorilor casnici, companiilor, instituțiilor publice și prosumatorilor să reducă voluntar consumul de energie în orele de vârf de seară până la sfârșitul lunii.

Premierul și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a anunțat că Executivul pregătește și un mecanism de rezervă pentru limitarea consumului în cazul în care măsurile voluntare nu vor mai fi suficiente.

România se află în stare de alertă în sectorul energetic după oprirea Unității 1 de la Cernavodă, reducerea producției hidrocentralelor de la Porțile de Fier și riscul opririi Reactorului 2 din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Operatorul național de transport al energiei electrice, Transelectrica, a transmis că seceta severă afectează sistemul electroenergetic din România și din regiune într-o manieră fără precedent din perspectiva operării.

Compania a subliniat că reducerea voluntară a consumului de energie contribuie la menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național.

Capitolul dedicat măsurilor de salvgardare stabilește mecanismele care pot fi aplicate pentru prevenirea sau limitarea efectelor unei crize energetice.

Potrivit documentului, obiectivul principal este menținerea permanentă a echilibrului dintre producția de energie, consum și schimburile transfrontaliere, inclusiv prin creșterea producției disponibile și reducerea consumului intern atunci când situația o impune.

Reducerea consumului se realizează în baza Normativului de limitări și poate fi aplicată de:

Transelectrica, în calitate de Operator de Transport și de Sistem; operatorii de distribuție; producătorii de energie electrică; furnizorii de energie; consumatorii racordați direct la Sistemul Electroenergetic Național.

Planul prevede că Transelectrica analizează permanent riscul apariției unei crize pe baza mai multor indicatori, printre care:

-stocurile de combustibili; -situația Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale; -rezervele de apă din lacurile de acumulare; -disponibilitatea centralelor electrice; -consumul de energie; -starea rețelelor de transport și distribuție; -condițiile meteorologice și prognozele pe termen scurt și mediu.

În cazul în care există riscul unei crize, cu cel puțin cinci zile înainte de instalarea acesteia, Transelectrica trebuie să transmită Ministerului Energiei și ANRE un raport privind iminența situației și necesitatea adoptării unei hotărâri de Guvern pentru aplicarea măsurilor de salvgardare.

Planul de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice a fost elaborat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/941 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice.

Fiecare stat membru are obligația de a transmite Comisiei Europene un astfel de plan, iar neîndeplinirea acestei obligații poate conduce la declanșarea procedurii de infringement.

Prima variantă a documentului a fost publicată în dezbatere publică în 2022, actualizată în 2023 și republicată în ianuarie 2026. În forma actuală, planul are peste 50 de pagini și stabilește cadrul de acțiune al autorităților în cazul unei crize de energie electrică.