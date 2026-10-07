Bani europeni pentru transportul public din Capitală

Transportul public din București va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 87,44 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare, bani care vor fi folosiți pentru înnoirea și modernizarea flotei. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat miercuri că proiectul a fost confirmat de Banca Europeană de Investiții drept o investiție prioritară pentru București.

Finanțarea va permite cumpărarea a 10 tramvaie noi, care vor înlocui tramvaiele V3A(M), a 45 de troleibuze noi, destinate înlocuirii troleibuzelor Astra Ikarus, precum și a 40 de autobuze electrice.

Dintre cele 40 de autobuze electrice, 20 vor avea lungimea de 12 metri, iar alte 20 vor avea 10 metri. Acestea vor înlocui autobuzele diesel Mercedes-Benz Citaro Euro 3.

„Bucureștiul primește 87,44 de milioane de euro pentru un proiect destinat transportului public din Fondul pentru Modernizare. A fost confirmat de Banca Europeană de Investiții ca investiție prioritară pentru București. Banii sunt nerambursabili, suportăm doar TVA”, a transmis, miercuri, primarul general, într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, proiectul va contribui la modernizarea flotei Societății de Transport București. Edilul a arătat că investiția ar urma să aibă efecte asupra calității serviciilor de transport public și asupra reducerii poluării.

În cazul autobuzelor electrice, următoarea etapă este dezvoltarea infrastructurii necesare pentru încărcarea acestora.

„Următorul pas esențial este asigurarea infrastructurii de încărcare, astfel încât noile vehicule să poată fi exploatate eficient încă din prima zi”, a precizat Ciucu.

Primarul general le-a mulțumit pentru implicarea în proiect mai multor persoane și instituții.

Printre cei menționați se numără consilierul general Răzvan Mitu, membru în AGA STB din partea PNL, directorul general al STB, Andrei Dinculescu, precum și reprezentanții Ministerului Transporturilor implicați în acest demers.