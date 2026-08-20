Tribunalul București a respins, joi, contestația formulată de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, împotriva deciziei procurorilor DNA de a prelungi cu încă 60 de zile măsura controlului judiciar în dosarul în care edilul este cercetat pentru presupuse fapte de corupție.

Hotărârea instanței este definitivă, astfel că măsura dispusă de anchetatori rămâne în vigoare pentru următoarele două luni.

Prin decizia pronunțată joi, judecătorii au menținut ordonanța prin care procurorii anticorupție au decis continuarea controlului judiciar. În consecință, Ciprian Ciucu trebuie să respecte în continuare toate obligațiile și restricțiile stabilite în cadrul anchetei.

Tribunalul București a respins, ca nefondate, și cererile de „modificarea conținutului măsurii preventive a controlului judiciar, în sensul eliminării următoarelor obligații: cea prevăzută de art. 215 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură penală (de a nu depăși limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului); cea prevăzută de art. 215 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură penală (de a nu lua legătura cu anumite persoane)”, potrivit minutei sentinței.

Printre măsurile impuse se numără și interdicția de a lua legătura cu mai multe persoane vizate în dosar sau care au legătură cu cauza. Restricția se aplică inclusiv unor angajați ai Primăriei Municipiului București, precum și edilului Sectorului 6. De asemenea, primarul general este obligat să se prezinte la Direcția Națională Anticorupție sau în fața instanței ori de câte ori este convocat de autoritățile judiciare.

Controlul judiciar reprezintă o măsură preventivă, iar menținerea acesteia nu echivalează cu o condamnare. Stabilirea eventualei vinovății urmează să fie făcută în cadrul procedurilor judiciare, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

Dosarul în care este vizat Ciprian Ciucu se află în atenția procurorilor DNA, care îl anchetează pentru presupuse fapte de corupție. În cadrul investigației, anchetatorii au considerat necesară menținerea unor restricții pentru perioada următoare, iar măsura a fost contestată de edilul Capitalei.

Prin contestația depusă la instanță, Ciucu a solicitat înlăturarea măsurii sau modificarea situației juridice stabilite prin ordonanța DNA. Tribunalul București a analizat argumentele părților și a decis însă menținerea controlului judiciar.

Astfel, în următoarele 60 de zile, edilul trebuie să respecte întocmai obligațiile stabilite de procurori. Orice încălcare a acestora poate atrage consecințe juridice suplimentare, în funcție de natura și gravitatea situației.

Decizia de joi este definitivă, ceea ce înseamnă că, în acest moment, măsura controlului judiciar rămâne în vigoare în forma stabilită de anchetatori.