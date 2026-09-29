Justitie Acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul de corupție de la ONJN. Cetățeanul bulgar Daniel Rusanov și-a recunoscut faptele







Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au făcut un pas decisiv într-un dosar de corupție de amploare și au sesizat Tribunalul București cu un acord de recunoaștere a vinovăției. Documentul a fost încheiat între anchetatori și cetățeanul bulgar Daniel Rusanov.

Surse judiciare au declarat pentru Newsonline.ro că Daniel Rusanov este persoana care a intenționat să plătească o sumă uriașă cu titlu de mită unui angajat din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Miza acestei tranzacții ilegale era mușamalizarea unei posibile fraude majore descoperite în structura companiei care administrează casa de pariuri Winbet.

Suma avansată pentru blocarea verificărilor oficiale s-a ridicat la 100.000 de euro. Banii trebuiau să ajungă la inspectorii sau funcționarii din cadrul instituției de control pentru a opri extinderea verificărilor.

Conform surselor citate, persoana care a intermediat această șpagă a fost Odeta Nestor, fosta șefă a ONJN, în prezent reprezentantă a unei asociații care susține interesele mai multor operatori din industria jocurilor de noroc. Pentru implicarea sa în facilitarea spălării de bani și oferirea de mită către angajatul instituției de stat, Odeta Nestor a fost arestată preventiv pentru o scurtă perioadă.

Planul infracțional a fost deconspirat după ce angajatul din cadrul autorității de reglementare, vizat de ofertă, a refuzat banii și a depus un denunț oficial la Direcția Națională Anticorupție.

Documentele arată că banii au fost oferiți pentru ca în interiorul instituției de reglementare să se îngroape o sesizare extrem de gravă. Miza era acoperirea unei situații în care casa de pariuri Winbet ar fi plătit un așa-zis câștig de tip jackpot direct în conturile unui propriu angajat.

Mizele financiare și de imagine erau considerabile pentru operatorul de pariuri. Demersurile au fost făcute pentru a preveni sesizarea altor organelor de anchetă specializate.

Conform denunțului depus la DNA, fostul oficial al instituției încerca să facă tot posibilul pentru ca instituția să nu sesizeze Poliția și Oficiul Național de Combatere a Spălării Banilor cu privire la neregularitățile depistate la compania menționată. Dosarul își va urma cursul pe masa judecătorilor de la Tribunalul București, care urmează să se pronunțe asupra acordului de recunoaștere a vinovăției.