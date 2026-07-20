Tribunalul București a amânat analizarea cererii depuse de PNL pentru aprobarea noului statut adoptat la Congresul Extraordinar din 21 iunie, după ce două judecătoare au solicitat, pe rând, să se retragă din dosar. Întârzierea menține suspendate hotărârile luate de partid la congres.

Aprobarea noului statut al PNL întârzie la Tribunalul București, după ce două judecătoare desemnate să analizeze dosarul au formulat succesiv cereri de abținere. Instanța urmează să repartizeze cauza unui alt magistrat, în condițiile în care statutul adoptat la Congresul Extraordinar din 21 iunie nu a fost încă înregistrat în registrul partidelor politice.

Pe 16 iulie, Tribunalul București a admis cererea de abținere formulată de judecătoarea Mihaela Luciani, iar cauza a fost repartizată judecătoarei Evelina Vîlcu. Ulterior, Evelina Vîlcu a depus, la rândul său, o cerere de abținere. Solicitarea a fost admisă luni, astfel că dosarul privind aprobarea noului statut al PNL trebuie trimis unui alt judecător.

Lipsa unei hotărâri a instanței asupra statutului a stat la baza deciziei din 8 iulie, când Tribunalul București a suspendat toate hotărârile adoptate în cadrul Congresului Extraordinar al partidului.

Judecătoarea Mihaela Luciani a stabilit atunci că deciziile luate la congres s-au bazat pe o formă modificată a statutului care nu fusese aprobată de instanță.

Magistratul a arătat că PNL trebuia să înregistreze mai întâi documentul în registrul partidelor politice, înainte ca prevederile acestuia să poată fi folosite pentru adoptarea unor hotărâri interne.

Instanța a admis solicitarea depusă de grupul denumit „puciștii” din PNL. Reclamanții au susținut că procedura Congresului Extraordinar, de la depunerea candidaturilor și alegerea conducerii până la modificarea statutului și adoptarea măsurilor sancționatorii, s-a desfășurat pe baza unor prevederi care nu intraseră în vigoare și nu puteau produce efecte juridice.

Printre cei care au deschis acțiunea se numără Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

Tribunalul a suspendat hotărârile prin care Ilie Bolojan fusese reales președinte al PNL și era reconfirmată poziția partidului de a nu mai forma o coaliție cu PSD.

Au fost oprite și deciziile privind excluderea liberalilor care ar vota, susține sau participa la constituirea unui guvern alături de PSD. Totodată, a fost suspendată solicitarea privind demisia din partid a lui Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu.

Printre hotărârile blocate se află și modificările statutare referitoare la introducerea moțiunilor pentru candidaturile la congres, înființarea Biroului Permanent Național ca principală structură internă de conducere și întărirea disciplinei de partid.