Tabăra lui Bolojan din PNL a primit o nouă lovitură în instanță, după ce Tribunalul București a admis cererea formulată de mai mulți liberali și a suspendat efectele hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar al partidului din 21 iunie. Decizia vizează modificările aduse statutului PNL, dar și alegerea noii conduceri. Măsura rămâne valabilă până la soluționarea definitivă a dosarului aflat pe rolul Tribunalului București.

Printre liberalii care au contestat deciziile adoptate la Congres se numără Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Monica Anisie, Lucian Bode și Hubert Thuma.

Instanța a decis suspendarea provizorie a hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar al PNL, inclusiv cele privind noua conducere și modificarea statutului formațiunii.

„Suspendă provizoriu executarea şi efectele următoarelor hotărâri, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă”, se arată în minuta Tribunalului București.

În urma deciziei instanței, efectele hotărârilor prin care au fost alese noile structuri de conducere sunt suspendate temporar.

Astfel, până la o decizie definitivă, rămân în vigoare structurile existente înaintea Congresului Extraordinar, inclusiv funcțiile de prim-vicepreședinți și conducerile filialelor stabilite anterior.

Decizia Tribunalului București

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Bolojan Ilie-Gavril - preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan - secretar general al Partidului Naţional Liberal, invocată de pârâtul Partidul Naţional Liberal, prin întâmpinare.

Respinge cererea formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii Bolojan Ilie-Gavril - preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan - secretar general al Partidului Naţional Liberal, ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

Respinge excepţia prematurităţii şi excepţia inadmisibilităţii cererii, invocate de pârât prin întâmpinare, ca neîntemeiate.

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal, prin Preşedinte Bolojan Ilie-Gavril, astfel cum a fost precizată.

Suspendă provizoriu executarea şi efectele următoarelor hotărâri, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă.”

Printre hotărârile suspendate se află cea privind alegerea conducerii PNL după aprobarea moțiunii „Modernizare cu rădăcini”, dar și modificările aduse statutului partidului.

Decizia vine după ce, anterior, Tribunalul București a dispus suspendarea provizorie a hotărârii prin care fusese convocat Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie.