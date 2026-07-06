CAB a anulat decizia privind Comitetul pentru legile Justiției înființat de Ilie Bolojan

Curtea de Apel București a decis luni anularea hotărârii semnate de fostul premier interimar Ilie Bolojan privind constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției. Instanța a admis acțiunea formulată de un ONG și a dispus, totodată, suspendarea executării deciziei până la soluționarea definitivă a cauzei.

Curtea de Apel București a pronunțat luni o hotărâre prin care a anulat decizia premierului interimar Ilie Bolojan referitoare la înființarea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Guvernul României. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepţiile lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active, invocate de pârâtul prim-ministrul României, ca neîntemeiate. Respinge excepţiile inadmisibilităţii, autorităţii de lucru judecat, lipsei de obiect şi lipsei de interes a capătului de cerere având ca obiect suspendare executare, excepţii invocate de pârâta Cancelaria prim-ministrului, ca neîntemeiate.

Admite acţiunea. Anulează decizia prim-ministrului României nr. 574/19.12.2025 privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei în domeniul justiţiei. Suspendă executarea deciziei prim-ministrului României nr. 574/19.12.2025 până la soluţionarea definitivă a cauzei. Obligă pârâtul prim-ministrul României la plata către reclamantă a sumei de 120 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată (taxa judiciară de timbru). Cu recurs în 15 zile de la comunicare", se arată în decizia instanţei.

Decizia Curții de Apel București vine după ce, în luna martie, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus suspendarea activității aceluiași comitet.

La acel moment, instanța supremă a apreciat că există „un posibil exces de putere în modul de constituire şi funcţionare în cazul acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalităţii şi separaţiei puterilor în stat''.

Procesul a fost deschis de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, organizație condusă de avocata Elena Radu.

Reclamanții au solicitat suspendarea și anularea deciziei nr. 574 din 19 decembrie 2025, semnată de Ilie Bolojan, privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției.

Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției a fost constituit în decembrie 2025 prin decizia premierului de la acea vreme, Ilie Bolojan.

Din această structură făceau parte, ca membri permanenți, reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului și ai Ministerului Justiției.

Grupul de lucru înființat la Palatul Victoria avea ca obiectiv analizarea legilor Justiției, după investigațiile publicate de Recorder, în care erau semnalate probleme considerate grave la nivelul instanțelor și parchetelor.