Comitetul pentru legile justiției, înființat de Bolojan, blocat de ÎCCJ. Instanța invocă un posibil exces de putere

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a suspendat decizia premierului Ilie Bolojan privind înființarea comitetului pentru revizuirea legilor justiției, invocând un posibil exces de putere.

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus suspendarea Deciziei nr. 574/2025, actul prin care premierul Ilie Bolojan a constituit Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției. Hotărârea este definitivă și produce efecte imediate, ceea ce înseamnă că activitatea acestui organism este oprită.

Decizia a fost pronunțată miercuri, 25 martie, de Secția de contencios administrativ și fiscal a instanței supreme.

Judecătorii au motivat soluția prin existența „unui posibil exces de putere în modul de constituire şi funcţionare al acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalităţii şi separaţiei puterilor în stat”.

Această constatare a stat la baza suspendării actului administrativ emis de prim-ministru.

Procesul a fost declanșat de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, organizație condusă de avocata Elena Radu. Aceasta a contestat în instanță decizia de înființare a comitetului imediat după publicarea sa.

Inițial, Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare, prin Sentința civilă nr. 46 din 15 ianuarie 2026. Hotărârea a fost însă atacată cu recurs.

„Admite recursul declarat de recurenta-reclamantă Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept împotriva Sentinţa civile nr. 46 din data de 15 ianuarie 2026, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, precum şi cererea de intervenţie accesorie în favoarea recurentei-reclamante formulată de intervenienta Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului”, a decis, miercuri, ÎCCJ.

Prin aceeași hotărâre, judecătorii au casat parțial decizia Curții de Apel și au dispus suspendarea executării actului emis de premier.

„Suspendă executarea Deciziei nr.574/2025 privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiză şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, emisă de pârâtul Prim-Ministrul României, până la pronunţarea instanţei de fond”, se arată în decizie.

Instanța a respins și cererile de intervenție în favoarea Guvernului formulate de mai multe organizații și instituții.

Decizia de înființare a comitetului fusese publicată în Monitorul Oficial la 19 decembrie 2025. Structura urma să fie formată din reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului și ai Ministerului Justiției, iar conducerea revenea unui reprezentant al Cancelariei.

Printre atribuțiile stabilite se aflau analiza efectelor legilor justiției adoptate în 2022 și evaluarea punctelor de vedere exprimate de asociații profesionale și organizații neguvernamentale.

Contestarea deciziei a venit la scurt timp după publicarea acesteia. În 24 decembrie 2025, ONG-ul a sesizat instanța, cerând suspendarea actului administrativ.

Subiectul reformei justiției a generat și reacții în spațiul public. La finalul anului trecut, mii de persoane au protestat în Piața Victoriei, pe fondul dezvăluirilor din documentarul „Justiţie capturată”.

La momentul respectiv, premierul Ilie Bolojan declara că grupul de lucru urma să prezinte propuneri până la finalul lunii ianuarie, acestea urmând să fie ulterior analizate în vederea susținerii unei majorități politice.