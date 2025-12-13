A patra seară de proteste în Capitală, după scandalul din Justiție. Acțiuni similare au loc și în alte orașe și în diaspora

Protestele declanșate după publicarea documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, continuă și sâmbătă pentru a patra seară consecutiv. În București, participanții au început să se adune de la ora 18:30 în Piața Victoriei, iar acțiuni similare sunt anunțate și în alte orașe din țară și în diaspora.

La ora 19, câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Victoriei, cerând independența justiției și demisia sau demiterea celor pe care îi consideră vinovați. Protestatarii scandează împotriva șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, cu sloganuri precum „Afară, afară, ești mult prea specială” și „Justiție, nu corupție”.

„Ne vedem sâmbătă, 13 decembrie, la ora 18:30, în Piața Victoriei!”, au transmis organizatorii evenimentului pe pagina de Facebook a protestului.

Potrivit organizației Declic, sâmbătă sunt proteste în mai multe orașe, la Cluj-Napoca, în fața Curții de Apel, la Iași, în Piața Unirii, la Craiova, în fața Judecătoriei, precum și la Londra, în Parliament Square.

Astfel de proteste au avut loc miercuri, joi și vineri, a doua zi după difuzarea documentarului. Vineri seară, câteva mii de persoane s-au adunat în Piața Victoriei, scandând „Respect, Raluca!”, referindu-se la judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București.

Joi, înaintea unei conferințe de presă, judecătoarea și-a arătat solidaritatea față de judecătorul Laurențiu Beșu, care apare în documentar. Protestele au continuat și în zilele următoare, menținând atenția publică asupra situației prezentate în materialul Recorder.

Organizatorii spun că manifestațiile vizează funcționarea justiției și efectele corupției asupra anchetelor penale. Participanții solicită revocarea Liei Savonea, demiterea conducerii DNA și a ministrului Cătălin Predoiu, precum și modificarea competențelor CSM și eliminarea mecanismelor care permit amânarea proceselor până la prescripție.

Documentarul Recorder a prezentat starea sistemului judiciar din România, evidențiind fenomenul prescrierilor și centralizarea puterii la nivelul unor magistrați. Investigația a inclus interviuri cu procurori și judecători, a arătat dosare concrete în care inculpați cu influență politică sau economică, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese prelungite până la prescriere, prin schimbarea completurilor de judecată chiar înainte de pronunțarea sentințelor.