Victor Ciutacu, despre implicarea judecătoarei Raluca Moroșanu și a ministrului Radu Marinescu în dosarul Bizu

Victor Ciutacu a reacționat pe Facebook după ce milionarul acuzat de tentativă de omor, apărat în instanță de actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a fost pus în libertate, criticând implicarea judecătoarei Raluca Moroșanu în schimbarea încadrării juridice a faptei.

Într-o postare pe Facebook, jurnalistul Victor Ciutacu afirmă că actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a fost criticat pentru faptul că, în calitate de avocat, a apărat în instanță un om de afaceri acuzat de tentativă de omor.

”Noroc ca a venit eroina lor, judecatoarea feciorelnica, dar darza, care a schimbat in mai bine incadrarea infractiunii inculpatului. Ca sa nu mai aiba motive partenerii ei media sa-l injure pe ministru, nu de alta. Azi, inculpatul e liber, pe buna dreptate. Si procesul se reia” a scris jurnalistul în postarea sa

Judecătoarea Raluca Moroșanu și colegul acesteia, Bogdan Alexandru Darie, au schimbat în iulie 2025 încadrările juridice din tentativă de omor în lovire și alte violențe, aplicând o pedeapsă de 2 ani și 8 luni cu executare pentru un cumul de infracțiuni. Jurnalistul a menționat în postarea sa că procesul urmează să fie reluat.

Dosarul milionarului Mihai Bizu, trimis în judecată pentru tentativă de omor după ce, în vara anului 2020, ar fi încercat să-și înece soția într-un jacuzzi, a fost judecat la instanța de fond cu Bizu reprezentat de avocatul Radu Marinescu, actualul ministru al Justiției, care a pledat că fapta nu constituie tentativă de omor, ci doar un episod violent de ceartă conjugală.

Apelul a fost judecat de un complet format din judecătorii Raluca Moroșanu și Bogdan Alexandru Dari, care, în iulie 2025, au schimbat încadrările juridice din tentativă de omor în lovire și alte violențe, aplicând o pedeapsă de 2 ani și 8 luni cu executare. La trei zile de la pronunțare, un alt complet al Curții de Apel București a decis eliberarea imediată a lui Bizu, invocând incompatibilitatea președintelui completului, Bogdan Dari.

Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, a susținut joi, 11 decembrie, un discurs-manifest la o conferință de presă a instanței, afirmând că neregulile prezentate în documentarul „Justiție capturată” de Recorder sunt reale.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat pe pagina sa de Facebook că sesizarea este „absolut necesară” și că acuzațiile din documentarul Recorder trebuie verificate de Inspecția Judiciară „fără întârziere, obiectiv, imparțial, corect și deplin”, iar eventualele vinovății trebuie constatate și sancționate prompt.