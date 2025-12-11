Președinta Curții de Apel București: Justiția a trecut de la câmp tactic la o arenă

Președinta Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsene, a ieșit joi, 11 decembrie, într-o conferință de presă cu un drept la replică față de dezvăluirile prezentate în cel mai recent documentar Recorder despre sistemul judiciar. Magistratul a afirmat că producția conține informații denaturate, iar în timpul conferinței, reprezentanta instituției a venit și cu probe probe și documente oficiale care contrazic afirmațiile făcute în materialul respectiv.

Liana Nicoleta Arsene a declarat că mai multe pasaje din documentarul Recorder reprezintă interpretări eronate ale unor proceduri judiciare. În fața jurnaliștilor, președinta CAB a prezentat documente pe care le-a descris drept „probe verificabile” care infirmă concluziile documentarului Recorder.

Înainte ca președinta CAB să expirme dreptul la replică al instituției, judecătoarea Raluca Moroșanu a intervenit cu un mesaj laudativ la adresa colegului său, Laurențiu Beșu. Acesta din urmă a oferit declarații pentru jurnaliștii Recorder. „Sunt judecător la secția 1 penală cu 26 de ani de magistratură. Am venit aici ca să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a declarat este adevărat”, a declarat ea.

„Dacă va fi contrazis, este o minciună. Conducerea nu ne ajută de nici un fel. Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare. Este o situație toxică și încordată. Nu am fost nici ofițer acoperit, nici la Doi și-un sfert, am fost toată viața magistrat”, a adăugat judecătoarea Raluca Moroșanu.

Potrivit explicațiilor oferite de Liana Nicoleta Arsene, datele invocate în film referitoare la modul de repartizare aleatorie a dosarelor nu reflectă procedura reală, reglementată strict și monitorizată tehnic.

„Justiția a trecut de la câmp tactic la o arenă. Asistăm acum la o campanie de linșare mediatică. Cine beneficiază de delegitimarea DNA și CAB? Sincronizarea nu e accidentală”, a declerat președinta CAB.

Liana Nicoleta Arsene a subliniat în discursul său că atacurile judecătorului Beșu au apărut când Direcția Națională Anticorupție „finalizează și trimite în judecată dosare grele, care vor veni la DNA”.

„Se creează un mediu pentru contestarea oricărei soluții în aceste dosare, astfel încât verdictul să fie perceput ca nelegitim. Vedem un judecător cu trecut în servicii care lansează acuzații grave, o instituție media care lansează atacuri fără verificări”, a adăugat Liana Nicoleta Arsene.

De asemenea, ea a specificat că exemplele folosite în material „sunt scoase din context”. În această direcție, președinta CAB a venit cu explicații în ceea ce reprezintă Cazul Vanghelie, prezentat și în materialul video. „Cea mai gravă mistificare e legată de alegațiile privind direcționarea dosarelor”, a specificat ea.

„Din formula inițială făcea parte judecătoarea Voica Valerica, dar a fost schimbată ca urmare a promovării unui concurs. Judecătoarea Andreea Ionescu a fost mutată din rațiuni de echilibrare a volumului de activitate. Decizia a avut în vedere că nu se administraseră probe. În ambele situații, factorul de decizie a fost exterior, consecință a manifestării dreptului la carieră”, a detaliat Liana Nicoleta Arsene.

În final completul a fost stabil și s-a dispus singură soluție de prescripție și două de achitare, conform celor prezentate de președinta Curții de Apel București. „În cadrul CAB, dosarul înregistrat în 2021, termenul de prescripție a curs de la data comiterii, cu patru ani înainte de a fi înregistrat la CAB. Decizia prevede că termenul de prescripție s-a împlinit în 2017”, a mai spus reprezentanta instituției.

Liana Nicoleta Arsene încheie declarația ce cuprinde dreptul la replică al CAB prin a sublinia că conducerea instituției nu va abdica niciodată de la valorile statului de drept.

„Nu pretindem că nu sunt probleme, dar acestea nu pot servi decât prin dialog în cadrul instituțional. Cererea de transfer este opțiunea judecătorului. Delegarea e o instituție absolut legală”, a încheiat ea.