Parohia din Ghidighici câștigă o nouă bătălie juridică. Instanța confirmă trecerea de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei

Republica Moldova. Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici obține încă o victorie în disputa cu Mitropolia Moldovei, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a decis că toate actele privind trecerea comunității la Mitropolia Basarabiei sunt legale și valabile. Hotărârea întărește decizia din 1 noiembrie 2023, când enoriașii au votat părăsirea jurisdicției Mitropoliei Moldovei și aderarea la structura canonică a Patriarhiei Române.

Judecătorii au respins acțiunea înaintată de Mitropolia Moldovei, prin care aceasta solicita anularea procesului-verbal ce consfințea trecerea parohiei în componența Mitropoliei Basarabiei. Potrivit instanței, statutul, procesul-verbal și celelalte documente depuse de parohie respectă cadrul legal.

Mitropolia Moldovei mai are pe rol și o acțiune de evacuare, aflată momentan în procedură suspendată, parte a aceleiași lupte juridice declanșate odată cu valul de parohii care au decis să iasă de sub jurisdicția acesteia.

Avocatul Iulian Rusanovschi, care a reprezentat parohia împreună cu preotul Maxim Melinti, spune că argumentele prezentate au demonstrat fără echivoc legalitatea schimbării de jurisdicție.

„În cadrul procesului, alături de Preotul Maxim Melinti am demonstrat instanței că actele întocmite în noiembrie 2023 sunt conforme cu cerințele legii, iar reclamanta nu a contestat decizia Agenției Servicii Publice privind acceptarea actelor prin care s-a decis aderarea comunității în componența Mitropoliei Basarabiei”, a declarat avocatul.

El subliniază și dreptul istoric al comunităților religioase de a reveni în componența Patriarhiei Române.

„Fiecare comunitate religioasă este în drept să decidă, în virtutea dreptului canonic și istoric, de a reveni în componența Patriarhiei Române, de unde a fost smulsă cu sila, prin ocupație militară și canonică, în august 1944”, afirmă Rusanovschi.

Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel în termen de 30 de zile.

Decizia vine pe fundalul unui număr tot mai mare de litigii între cele două mitropolii. La începutul lunii decembrie, Mitropolia Basarabiei a obținut o altă victorie importantă: instanța i-a acordat dreptul de folosință asupra bisericii din Dubăsarii Vechi, după ce parohia locală a votat, la fel, trecerea la Patriarhia Română.

Mitropolia Moldovei a anunțat că va folosi „toate pârghiile legale” pentru a contesta aceste hotărâri și pentru a-și păstra jurisdicția asupra comunităților care aleg să o părăsească.

Cadrul legal privind dreptul de folosință al bisericilor continuă să fie un subiect sensibil. În 2003, Guvernul comunist a oferit în folosință gratuită peste 800 de lăcașuri de cult exclusiv Mitropoliei Moldovei, aflată sub Patriarhia Rusă.

În 2023, Curtea de Apel Chișinău a declarat nule aceste contracte, provocând o serie de procese care se află în prezent pe rolul Curții Supreme de Justiție.