Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a descris cazul unui judecător filmat și certat la ieșirea din sala de judecată de către un „autointitulat jurnalist”. Ene avertizează că astfel de incidente sunt efectul concret al campaniilor publice de demonizare a magistraților.

Alin Ene a relatat pe rețelele de socializare cele petrecute: „Ieri, un judecător a fost așteptat la ieșirea din sala de judecată și certat pentru o măsură dispusă în exercitarea atribuțiilor sale. Autorul, autointitulat jurnalist, se și laudă cu videoclipul pe Facebook."

Judecătorul CSM a explicat mecanismul care, în opinia sa, a dus la acest incident: „Ca în multe alte cazuri însă, dacă vrem să înțelegem fenomenul, nu e de ajuns să nu uităm doar la mâna care aruncă piatra și care deseori nu știe și nu poate mai mult de atât, ci să vedem și cine și de ce ia pus piatra în mână și ia indicat ținta.

Când, luni de zile, asist la o campanie constantă de denigrare și demonizare a judecătorilor, purtată chiar de la cel mai înalt nivel al puterilor politice, începi să crezi că aceasta este noua normalitate. Dacă ți se repetă că judecătorii sunt dușmanii societăți, că sunt privilegiați, corupți sau că trebuie «puși la punct», este firesc ca unii să considere că au și ei o datorie civică.

Nu ai tribuna unui politician. Nu ai acces la studiourile televiziunilor, precum idolii tăi. Nu poți lansa atacuri în conferințe de presă. Dar ai un telefon mobil, ocupația de creator de conținut și ceea ce crezi tu că este mult spirit civic. Așa că pornești camera și îl aștepți pe judecător la ieșirea din sala de judecată, ca să îi ceri socoteală pentru măsurile dispuse în exercitarea funcției. Și apoi îl pui pe net, ca să vadă toată lumea cât de prost merge «justițea» asta. Acesta este efectul concret al unei campanii de demonizare: transformarea judecătorului din garant al drepturilor și libertăților într-o țintă legitimă a presiunii publice."

„Hotărârile judecătorești și măsurile dispuse de instanță se critică și se atacă prin mijloacele de lege. Judecătorii nu trebuie să fie obligați să creeze apere soluții în fața camerei de filmat, pe holurile instanțelor”, a mai scris Alin Ene.

Judecătorul a încheiat mesajul cu un avertisment: „Astăzi este un judecător cert la ieșirea din sala de judecată. Mâine poate fi orice magistrat care pronunță sau soluție nepopulară. Dacă acceptăm că această normalitate, atunci ar trebui să nu întrebăm ce fel de democrație construit și ce fel de justiție vom mai avea. Și poate poimâine, în funcție de gravitatea faptei judecătorului, la ieșirea din săltuiască nu mai aruncăm cu vorbe, ci și cu pietre. Lapidarea (uciderea cu pietre) avea, de altfel, în Antichitate, marele avantaj de a consolida coeziunea comunității printr-un exercițiu pur «democratic». Era o democrație participativă absolută, unde votul exact cetățean avea greutatea a pietrei pe care o aruncă."