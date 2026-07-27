Președintele Nicușor Dan a semnat luni decretele de numire pentru 172 de judecători și 96 de procurori care au promovat examenul de capacitate desfășurat între decembrie 2025 și iunie 2026. Cei 268 de magistrați își vor începe activitatea la 1 august, la instanțe și parchete din București și din mai multe județe ale țării.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni decretele prin care 268 de magistrați sunt numiți în funcție, după promovarea examenului de capacitate organizat în perioada decembrie 2025-iunie 2026. Este vorba despre 172 de judecători și 96 de procurori, care urmează să înceapă activitatea de la 1 august. Aceștia au fost repartizați la instanțe și unități de parchet din București și din mai multe zone ale țării.

Administrația Prezidențială a anunțat că decretele au fost semnate după încheierea perioadei de pregătire și a evaluării profesionale necesare pentru dobândirea statutului definitiv de magistrat.

Lista aprobată de șeful statului cuprinde numiri în funcțiile de judecător și procuror, iar magistrații își vor desfășura activitatea la judecătorii și la parchetele de pe lângă acestea. O parte importantă dintre noii judecători va ajunge la instanțele din sectoarele Capitalei.

Numiri au fost făcute și la judecătorii din Brașov, Ploiești, Craiova, Iași, Timișoara, Giurgiu, Buzău, Pitești, Sibiu, Constanța și Cluj-Napoca, dar și în alte municipii din țară. Repartizarea urmărește ocuparea unor posturi disponibile în instanțele care urmează să primească noii magistrați începând cu luna august.

Cei 96 de procurori incluși în decretele semnate de Nicușor Dan au fost repartizați la parchete de pe lângă judecătorii.

Printre localitățile în care aceștia își vor începe activitatea se află București, Brașov, Ploiești, Timișoara, Iași, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Pitești, Botoșani și Constanța.

Noii procurori vor ocupa posturile stabilite după finalizarea examenului de capacitate și a procedurilor necesare numirii în funcție.

Examenul de capacitate a fost organizat în intervalul decembrie 2025-iunie 2026 și reprezintă etapa obligatorie pentru dobândirea definitivă a statutului de judecător sau procuror. Candidații au trecut anterior prin perioada de pregătire și prin evaluările profesionale prevăzute în cadrul procedurii.

Semnarea decretelor de către președintele României este ultima etapă înainte ca magistrații să își preia posturile la instanțele și parchetele unde au fost repartizați.

Cei 172 de judecători și 96 de procurori urmează să își înceapă activitatea în sistemul judiciar de la 1 august. Numirile permit ocuparea unor posturi vacante existente în instanțe și parchete din mai multe regiuni ale țării.

Intrarea în funcție a celor 268 de magistrați este menită să sprijine activitatea unităților judiciare unde există deficit de personal și un număr ridicat de dosare.