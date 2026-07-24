Șase persoane, printre care și administratorul unei școli de șoferi din București, au fost reținute de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București într-un dosar care vizează fraudarea examenului teoretic pentru obținerea permisului de conducere. Anchetatorii susțin că membrii grupării îi ajutau pe candidați să promoveze proba teoretică folosind camere video ascunse și căști audio prin care primeau, în timp real, răspunsurile corecte.

În total, opt persoane sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Șase inculpați au fost reținuți și urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă, iar doi candidați sunt cercetați sub control judiciar.

Procurorii au efectuat joi percheziții în mai multe locații din municipiul București și județul Giurgiu, de unde au ridicat mijloace de probă, echipamente tehnice, medii de stocare a datelor și aproximativ 400.000 de lei.

Printre obiectele descoperite s-au aflat tricouri special modificate, prevăzute cu camere video de mici dimensiuni. Potrivit anchetatorilor, acestea erau purtate de candidați în timpul examenului teoretic și transmiteau imaginile cu întrebările către persoane aflate în exterior.

Conform procurorilor, imaginile transmise din sala de examen erau analizate în timp real de membrii grupării, care comunicau răspunsurile corecte candidaților prin intermediul unor căști audio miniaturale.

Anchetatorii susțin că gruparea a acționat în perioada decembrie 2025 – iulie 2026 și avea o structură bine organizată, fiecare membru având atribuții precise.

„Din probele administrate a rezultat că, în perioada decembrie 2025 - iulie 2026, inculpaţii au acţionat în cadrul unui grup infracţional organizat, în mod coordonat şi cu atribuţii distincte, având ca scop sprijinirea unor persoane interesate să obţină permisul de conducere (...) prin utilizarea unor mijloace tehnice audio-video”, au transmis procurorii.

Potrivit acestora, în schimbul unor sume de bani, candidaților li se oferea un pachet complet de servicii, care includea atât documente întocmite fără respectarea procedurilor legale, cât și promovarea frauduloasă a examenului teoretic.

În unul dintre cazurile documentate de anchetatori, pentru întregul demers ar fi fost solicitată suma de aproximativ 6.000 de euro.

Procurorii afirmă că doi dintre inculpați puneau la dispoziția candidaților echipamentele de comunicare disimulate în articole vestimentare. Cu ajutorul acestora, subiectele din sala de examen erau transmise către persoane aflate în exterior, care rezolvau testele și comunicau răspunsurile în timp real.

Fraudarea examenelor ar fi avut loc atât în București, cât și în mai multe județe din țară, în cadrul serviciilor publice comunitare pentru permise de conducere și înmatricularea vehiculelor.

Potrivit anchetatorilor, gruparea era coordonată de un bărbat în vârstă de 57 de ani, care lua legătura cu persoanele interesate, stabilea sumele de bani și coordona activitatea celorlalți membri.

În dosar sunt cercetați și soțul și soția care administrau și lucrau în cadrul unei școli de conducători auto din București. Procurorii îi acuză că întocmeau documente care atestau în mod nereal efectuarea cursurilor teoretice și practice, precum și absolvirea acestora, fără ca acestea să fie parcurse în condițiile prevăzute de lege.