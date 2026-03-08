Ce candidați pot fi respinși automat la examenul de permis

Obținerea permisului de conducere este un demers esențial pentru cei care vor să circule legal pe drumurile publice, însă legislația din România impune condiții stricte care trebuie respectate înainte de a ajunge în fața examinatorului. Normele sunt prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și au ca scop protejarea siguranței tuturor participanților la trafic. În lipsa îndeplinirii acestor criterii, solicitarea pentru obținerea permisului poate fi respinsă sau candidatul nu este primit la examen auto.

Un prim criteriu esențial este cel al vârstei minime, care diferă în funcție de categoria de vehicul. Pentru categoriile AM, A1 și B1, vârsta minimă este de 16 ani, în timp ce pentru categoriile B, BE, C1 și C1E este necesară împlinirea vârstei de 18 ani.

În cazul vehiculelor destinate transportului de persoane, precum cele din categoriile D și DE, pragul este mai ridicat, respectiv 24 de ani, având în vedere responsabilitatea crescută pe care o implică transportul de pasageri. Cei care nu ating aceste limite nu pot susține examenul, indiferent de nivelul de pregătire.

Dincolo de vârstă, aptitudinea medicală reprezintă o condiție obligatorie. Orice candidat trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere fizic și psihic pentru a conduce categoria de vehicul dorită. Evaluarea medicală include verificarea acuității vizuale, a auzului, a stării neurologice și a sănătății cardiovasculare.

Deficiențele severe de vedere, care nu pot fi corectate prin ochelari sau lentile de contact, pot duce la respingerea dosarului. În anumite situații, cum este pierderea vederii la un ochi, legea permite obținerea permisului doar după o perioadă de adaptare și o evaluare medicală suplimentară.

De asemenea, persoanele cu deficiențe auditive grave pot primi dreptul de a conduce doar în condiții speciale, stabilite de medic.

Unele boli neurologice, precum epilepsia, pot constitui un obstacol serios. Crizele pot apărea imprevizibil și pot pune în pericol atât șoferul, cât și ceilalți participanți la trafic.

În general, este necesară o perioadă de cel puțin un an fără episoade înainte ca persoana să poată fi reevaluată medical. În cazurile severe, dreptul de a conduce poate fi refuzat definitiv.

Legislația este extrem de strictă și în ceea ce privește dependența de alcool sau substanțe interzise. Persoanele care suferă de astfel de dependențe nu pot obține permisul de conducere decât dacă demonstrează că au urmat un tratament, că se află într-o perioadă de abstinență și primesc aviz medical favorabil.

Chiar și în aceste condiții, pot fi impuse controale periodice, iar autoritățile pot refuza acordarea permisului dacă există riscul de recidivă.

Bolile cardiovasculare, un alt criteriu decisiv în drumul spre obținerea permisului de conducere

Afecțiunile cardiace grave, cum ar fi aritmiile severe sau insuficiența cardiacă, pot împiedica obținerea permisului, mai ales dacă există riscul pierderii conștienței la volan.

În astfel de situații, candidatul poate primi dreptul de a conduce doar după stabilizarea bolii și pe baza unui aviz medical clar din partea specialistului.

Reglementările privind obținerea permisului sunt concepute pentru a reduce riscurile în trafic și pentru a preveni accidentele cauzate de probleme medicale.