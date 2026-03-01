Amenzi usturătoare pentru șoferii care circulă fără permis. Cât trebuie să scoată din buzunar

Permisul de conducere expirat poate atrage sancțiuni semnificative, iar legislația rutieră încadrează această situație drept o abatere gravă. Chiar dacă unii șoferi privesc valabilitatea documentului ca pe o simplă formalitate, expirarea permisului duce la pierderea dreptului legal de a conduce până la reînnoire.

Potrivit reglementărilor în vigoare, persoanele prinse în trafic cu permisul expirat riscă o amendă de până la 1.620 de lei. De asemenea, polițistul rutier poate reține documentul, iar șoferul nu își mai poate continua deplasarea la volan.

Din momentul în care data de valabilitate înscrisă pe permis a fost depășită, conducerea unui autovehicul devine ilegală, indiferent dacă expirarea s-a produs recent sau cu mai mult timp în urmă.

Din punct de vedere juridic, un permis de conducere expirat nu mai are valabilitate, iar titularul își pierde dreptul de a circula pe drumurile publice. În aceste condiții, lucrurile se pot complica suplimentar dacă intervine un eveniment rutier. Dacă un șofer implicat într-un accident are permisul expirat, compania de asigurări poate invoca această neregulă, iar consecințele financiare pot fi considerabile, în funcție de circumstanțe și de polița de asigurare.

Valabilitatea permisului de conducere variază în funcție de categorie și de vârsta titularului. Pentru cei mai mulți șoferi, documentul are o valabilitate de zece ani.

În anumite situații, inclusiv pentru anumite categorii profesionale sau în cazul unor afecțiuni medicale, perioada de valabilitate a permisului este mai scurtă. Autoritățile recomandă verificarea periodică a datei de expirare, astfel încât șoferii să nu rămână fără dreptul legal de a conduce.

Reînnoirea permisului presupune obținerea fișei medicale și depunerea actelor necesare la serviciul public comunitar pentru permise și înmatriculări. Deși procedura nu este complicată, programările pot dura, în special în perioadele aglomerate.

Totuși, specialiștii avertizează că amânarea acestui demers până aproape de data expirării poate crea dificultăți. În unele cazuri, șoferii pot ajunge în situația de a nu mai putea conduce timp de câteva zile.

O verificare simplă a documentelor poate evita amenzi ridicate și situații neprevăzute în trafic. Reînnoirea permisului înainte de expirare rămâne cea mai sigură variantă pentru a preveni sancțiunile și pentru a circula legal.