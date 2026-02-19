Trafic mai rapid între România și Republica Moldova. Pod nou de 420 de metri și cu patru bezi de circulație la Albița

Republica Moldova. Un pas important pentru conectivitatea dintre România și Republica Moldova a fost făcut: construirea unui nou pod peste râul Prut, în zona Albița–Leușeni, va transforma traficul rutier și va crește siguranța circulației. Cu o valoare estimată la 53 de milioane de euro și o durată de execuție de 24 de luni, podul va facilita tranzitul rapid al vehiculelor și va înlocui vechea construcție, datată din 1954.

Finanțarea investiției va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și din bugetul de stat al României. Noul pod va avea 420 de metri lungime, inclusiv rampele, și va fi prevăzut cu patru benzi de circulație, câte două pe fiecare sens. Amplasamentul se află în extravilanul localității Drânceni, fără a fi necesare exproprieri.

Construcția presupune demolarea podului existent și realizarea unei structuri noi cu două deschideri principale. Pentru menținerea traficului în timpul lucrărilor, va fi construit un pod provizoriu de aproximativ 300 de metri, dintre care 95 de metri reprezintă podul temporar, dimensionat conform cerințelor hidraulice.

Noul pod de la Albița va deveni al doilea pod cu profil de patru benzi între România și Republica Moldova, după cel de la Ungheni–Zagarancea, parte a Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni, unde lucrările au fost reluate odată cu îmbunătățirea condițiilor meteo. Antreprenorul pentru podul de la Ungheni este NESS Project Europe, lucrările fiind demarate în aprilie 2025, cu termen de execuție de 18 luni și garanție de 10 ani.

Actualul pod de la Albița este unul dintre cele mai utilizate puncte de frontieră dintre România și Republica Moldova. Structura existentă datează din 1954 și a fost încadrată în clasa tehnică IV - stare nesatisfăcătoare, expertizele indicând degradări avansate și un indice global de stare de aproximativ 30 de puncte, ceea ce face reabilitarea nejustificată tehnic.

Autoritățile române și moldovene urmăresc ca prin această investiție să fie îmbunătățite conexiunile rutiere, să crească capacitatea de tranzit și să fie adaptată infrastructura la cerințele actuale de trafic și siguranță. Noul pod va facilita schimburile comerciale și mobilitatea persoanelor între cele două state, răspunzând totodată standardelor moderne de circulație rutieră.