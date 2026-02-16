Sancțiuni mai aspre pentru angajatorii din România. Amenzi de până la 1 milion de lei în cazul celor care nu respectă legea

În România, sancțiunile pentru angajarea persoanelor fără contract de muncă au fost majorate semnificativ de la 1 ianuarie 2026. Angajatorii care nu respectă legislația riscă acum amenzi mult mai mari. Ministrul Muncii, Florin Manole, a atras atenția că „Asta nu este o greșeală, ci o infracțiune”, subliniind că astfel de practici sunt grave și trebuie eliminate, arată România TV.

Noile reguli stabilesc că pentru fiecare angajat descoperit fără contract, amenda crește de la 20.000 la 40.000 de lei. În plus, plafonul maxim al sancțiunilor cumulative urcă de la 200.000 la 1.000.000 de lei. Florin Manole a explicat că vechiul prag de 20 de angajați pe șantier este eliminat, iar amenda se aplică pentru fiecare persoană angajată ilegal.

„Nu este o greșeală să angajezi un om la negru. Munca la negru nu este o greșeală, este o problemă reală și trebuie sancționată mai ferm decât până acum”, a arătat oficialul.

Inspecția Muncii va desfășura verificări mai ample în întreaga țară pentru a se asigura că angajatorii respectă legea și că angajații lucrează în condiții corecte și sigure. Autoritatea urmărește nu doar respectarea contractelor de muncă, ci și prevenirea muncii la negru și protecția drepturilor lucrătorilor.

„Respectarea legislației garantează un parteneriat corect între angajați și angajatori și aduce beneficii pe termen lung”, a arătat ITM într-un comunicat.

Datele oficiale arată că România are 5,7 milioane de angajați cu contract legal, în timp ce numărul total de contracte active este de 6,7 milioane. Cele mai expuse domenii sunt construcțiile, comerțul, agricultura și industria prelucrătoare.

În construcții, munca sezonieră și angajările pe proiect atrag mulți muncitori necalificați sau semi-calificați, care sunt plătiți „cu ziua”.

Noile reguli au ca scop descurajarea angajatorilor care încearcă să evite plata taxelor și a contribuțiilor sociale. Oficialii Ministerului Muncii menționează că aceste măsuri au rolul de a apăra drepturile angajaților, de a crea condiții de muncă sigure și de a menține corectitudinea sistemului fiscal și social din țară.