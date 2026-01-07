Reguli stricte pentru liniștea la bloc. Ce amenzi riscă în 2026 cei care fac gălăgie

Viața la bloc presupune reguli clare, iar liniștea vecinilor nu este doar o chestiune de respect, ci și o obligație prevăzută de lege. În 2026, cei care fac gălăgie, organizează petreceri până târziu sau folosesc aparatura muzicală la volum ridicat pot primi amenzi consistente. Legislația permite intervenția autorităților ori de câte ori ordinea și confortul locatarilor sunt afectate.

Conviețuirea într-un imobil comun presupune atenție și conduită preventivă față de nevoile celorlalți. Cu toate acestea, realitatea arată frecvent episoade în care zgomotele stridente, sonorizările excesive sau evenimentele private prelungite tulbură odihna vecinilor. În astfel de situații, autoritățile sunt nevoite să aplice sancțiuni pentru a restabili liniștea și echilibrul într-un spațiu locativ comun.

Potrivit Poliției Române, liniștea trebuie păstrată în fiecare noapte între orele 22:00 și 08:00, precum și în timpul pauzei de odihnă de la prânz, între 13:00 și 14:00. Aceste prevederi sunt incluse în Legea nr. 61/1991, lege care sancționează orice comportament care perturbă ordinea și liniștea publică. Respectarea acestor intervale este obligatorie pentru toți locatarii, indiferent de situație.

Amenzile sunt diferențiate în funcție de gravitatea faptei și de eventualele repetări într-un interval scurt de timp. Pentru tulburarea liniștii prin zgomote, larmă, strigăte sau folosirea aparatelor la volum ridicat, legea prevede sancțiuni cuprinse între 200 și 1.000 de lei. Dacă fapta se repetă în decurs de 24 de ore de la prima constatare, amenda poate crește între 500 și 1.500 de lei, iar sancțiunea poate fi înlocuită chiar și cu efectuarea a 50–100 de ore de muncă în folosul comunității.

Deranjarea vecinilor exact în intervalele 22:00–08:00 și 13:00–14:00 atrage, de asemenea, amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei. Cele mai severe sancțiuni sunt prevăzute pentru organizarea de petreceri private sau utilizarea aparaturii muzicale la un nivel care afectează odihna locatarilor, situații în care amenzile pot ajunge între 2.000 și 3.000 de lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor pot fi realizate de primar sau de persoanele desemnate de acesta, dar și de polițiști, jandarmi, maiștri militari și subofițeri din cadrul Jandarmeriei. Intervențiile au loc fie în urma sesizărilor depuse de locatari, fie în timpul acțiunilor de control desfășurate de autorități. Practic, orice abatere care perturbă liniștea poate fi sancționată imediat.

Autoritățile subliniază că respectarea acestor reguli nu este doar o obligație impusă de lege, ci și o dovadă de respect față de cei care locuiesc în același imobil. O conviețuire civilizată depinde de modul în care fiecare persoană reușește să își adapteze comportamentul astfel încât să nu afecteze confortul vecinilor. Respectarea liniștii previne conflictele, intervențiile autorităților și amenzile costisitoare și contribuie la un climat normal în bloc.