Predoiu anunță măsuri urgente. Cod galben, inundații și pene masive de curent

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat luni, după o videoconferință cu prefecții și structurile de intervenție, că protejarea populației și menținerea utilităților esențiale sunt prioritățile autorităților în contextul avertizărilor meteo de cod galben și portocaliu.

În urma fenomenelor meteo extreme, mai multe județe din țară au înregistrat întreruperi semnificative ale alimentării cu energie electrică. Potrivit ministrului, în județele Alba și Hunedoara au fost afectate peste 90.000 de gospodării.

Ministrul a subliniat că, în prezent, nu există drumuri naționale sau județene închise, deși circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

„Am solicitat măsuri ferme pentru evaluarea drumurilor și aplicarea restricțiilor temporare acolo unde siguranța o impune. Totodată, am cerut identificarea persoanelor vulnerabile și acordarea de sprijin celor cu nevoi medicale, inclusiv în zonele greu accesibile”, a spus Predoiu.

Având în vedere temperaturile extrem de scăzute, care ar putea ajunge până la -15 grade Celsius, autoritățile au activat planurile speciale pentru persoanele fără adăpost. Echipajele MAI și ambulanțele vor interveni pentru a preveni expunerea oamenilor la frigul extrem.

Ministrul a mai precizat că toate structurile MAI, pompieri, poliție, jandarmerie și Salvamont, sunt pregătite să intervină la nevoie.

Luni, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare cod galben de inundații, valabilă până marți, la miezul nopții, pentru râuri din nouă județe. Potrivit prognozei, între 5 ianuarie, ora 12:00 și 6 ianuarie, ora 00:00, se așteaptă viituri rapide și creșteri ale debitelor și nivelurilor pe mai multe cursuri de apă, printre care: