Politica

Predoiu anunță măsuri urgente. Cod galben, inundații și pene masive de curent

Predoiu anunță măsuri urgente. Cod galben, inundații și pene masive de curentCătălin Predoiu. Sursă foto: Captură video
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat luni, după o videoconferință cu prefecții și structurile de intervenție, că protejarea populației și menținerea utilităților esențiale sunt prioritățile autorităților în contextul avertizărilor meteo de cod galben și portocaliu.

Predoiu, despre situația din Alba și Hunedoara

În urma fenomenelor meteo extreme, mai multe județe din țară au înregistrat întreruperi semnificative ale alimentării cu energie electrică. Potrivit ministrului, în județele Alba și Hunedoara au fost afectate peste 90.000 de gospodării.

„Situația este în curs de remediere. În Alba, numărul consumatorilor fără curent a scăzut de la aproximativ 43.000 la circa 10.000, iar în Hunedoara sunt în jur de 5.000. Pe teren intervin 39 de echipe în Alba și peste 30 în Hunedoara.

În zonele cele mai afectate au fost trimise generatoare suplimentare prin IGSU, pentru a asigura continuitatea serviciilor esențiale”, a precizat Predoiu pe pagina sa de Facebook.

Planul surpriză al lui Meghan. Se gândește la o întoarcere, în 2026
Planul surpriză al lui Meghan. Se gândește la o întoarcere, în 2026
Trafic dificil pe șoselele din România. Comandamentele Ministerului Transporturilor și CNAIR, în acțiune
Trafic dificil pe șoselele din România. Comandamentele Ministerului Transporturilor și CNAIR, în acțiune

Traficul se desfășoară în condiții de iarnă

Ministrul a subliniat că, în prezent, nu există drumuri naționale sau județene închise, deși circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

„Am solicitat măsuri ferme pentru evaluarea drumurilor și aplicarea restricțiilor temporare acolo unde siguranța o impune. Totodată, am cerut identificarea persoanelor vulnerabile și acordarea de sprijin celor cu nevoi medicale, inclusiv în zonele greu accesibile”, a spus Predoiu.

Viscol

Viscol. Sursa foto: colaj arhiva EVZ

Având în vedere temperaturile extrem de scăzute, care ar putea ajunge până la -15 grade Celsius, autoritățile au activat planurile speciale pentru persoanele fără adăpost. Echipajele MAI și ambulanțele vor interveni pentru a preveni expunerea oamenilor la frigul extrem.

Ministrul a mai precizat că toate structurile MAI, pompieri, poliție, jandarmerie și Salvamont, sunt pregătite să intervină la nevoie.

Atenționări hidrologice

Luni, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare cod galben de inundații, valabilă până marți, la miezul nopții, pentru râuri din nouă județe. Potrivit prognozei, între 5 ianuarie, ora 12:00 și 6 ianuarie, ora 00:00, se așteaptă viituri rapide și creșteri ale debitelor și nivelurilor pe mai multe cursuri de apă, printre care:

  • Crișul Alb – bazin amonte S.H. Vața de Jos și afluenți, județele Hunedoara și Arad;
  • Mureș – afluenți aval de confluența cu râul Strei, județele Hunedoara și Arad;
  • Bega – bazin amonte S.H. Făget și afluenți, județele Timiș și Arad;
  • Timiș – afluenți aval de S.H. Sadova până la amonte S.H. Lugoj, județele Caraș-Severin și Timiș;
  • Caraș, Nera – județul Caraș-Severin;
  • Dunăre – afluenți mici aval de confluența cu râul Cerna, județele Mehedinți și Caraș-Severin;
  • Desnățui și Jiu – bazin amonte de Acumularea Fântânele și afluenți de dreapta aval de confluența cu râul Motru, județele Mehedinți și Dolj;
  • Olt și Olteț – afluenți mici aval de Acumularea Ionești și aval de confluența cu râul Cerna, județele Vâlcea, Argeș, Olt și Dolj.

