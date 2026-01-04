Iarna a pus stăpânire pe România. Cod portocaliu și galben de ninsori și viscol emis de ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică mai multe avertizări de vreme severă — cod portocaliu și cod galben — ce acoperă o mare parte din țară. Meteorologii anunță ninsori consistente, depuneri importante de zăpadă și strat care poate ajunge local la 30 de centimetri.

Avertizarea de cod portocaliu este valabilă de duminică dimineață până luni, la ora 10:00, pentru zonele montane din județele Alba, Gorj, Caraș-Severin și Mehedinți. În aceste zone, se așteaptă ninsori abundente, cu depuneri de 25–30 cm, iar la altitudini mari vântul va sufla în rafale de 80–90 km/h, generând viscol și reducând drastic vizibilitatea.

Tot până luni dimineață este activ un cod galben pentru 17 județe, printre care Harghita, Mureș, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Brașov, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

Vor fi precipitații importante, preponderent ninsori, cu acumulări de 15–25 l/mp. La munte, stratul va atinge 20–25 cm, iar în zonele joase 10–20 cm. Vântul va avea intensificări de 50–70 km/h, iar peste 1.700 m poate urca la 70–85 km/h, viscolind zăpada.

Pentru luni, ANM emite un alt cod portocaliu care vizează zonele montane din Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara. Peste 1.400 m, ninsorile rămân abundente, cu un nou strat de 20–30 cm, iar rafalele vor atinge din nou 80–90 km/h, cu vizibilitate mult redusă.

De luni dimineață până marți, la ora 10:00, intră în vigoare un cod galben ce aduce ninsori la munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei precipitațiile vor începe sub formă de ninsoare sau lapoviță, apoi vor deveni mixte.

Se vor forma local polei și ghețuș, cantitățile de apă ajungând la 10–20 l/mp. Stratul de zăpadă va fi de 10–20 cm la munte și 3–10 cm în zonele joase.

În paralel, este valabilă o informare generală, de duminică, ora 10:00, până marți, ora 10:00.

Vor fi precipitații în mare parte din țară, cu acumulări de 10–30 l/mp. La munte va ninge, cu posibil strat de 20–50 cm. În zonele deluroase, în Transilvania și Maramureș, sunt prognozate lapoviță și ninsoare, iar în Banat, Oltenia, Muntenia și local în Crișana, Moldova și Dobrogea pot apărea precipitații mixte și polei.

La altitudine, vântul poate depăși temporar 70–80 km/h, determinând viscol și reducerea vizibilității. Meteorologii estimează că precipitațiile vor persista, pe alocuri în cantități însemnate, până vineri, 9 ianuarie.

Pentru București, prognoza valabilă până marți dimineață indică vreme mai rece, cu maxime de cel mult 5 grade și condiții de polei.

De duminică până luni la ora 8:00, cerul va fi mai mult noros, cu ploi seara și noaptea și posibil depuneri de polei. Maxima va fi de 4–5 grade, iar minima în jur de 0 grade.

Între luni dimineață și marți, ora 10:00, temperaturile vor scădea spre valorile normale ale perioadei. Cerul va rămâne noros, vor fi ploi și posibile depuneri de polei la începutul intervalului. Vântul va fi moderat ziua și slab noaptea, cu maxime în jur de 2 grade și minime de 0–1 grad, iar noaptea pot apărea bănci de ceață.