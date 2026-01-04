Restricții de trafic pe DN 6 din cauza ninsorii. Drumurile din 14 județe sunt acoperite de zăpadă

Circulația rutieră pe DN 6, în zona Domașnea, județul Caraș-Severin, este restricționată din cauza stratului de zăpadă format pe carosabil, au anunțat duminică dimineață autoritățile. „Se acționează pentru deszăpezire și se estimează reluarea normală a circulației după ora 08:00”, anunță centrul InfoTrafic. În mai multe zone ale țării ninge, iar pe unele sectoare de drum se circulă în condiții de iarnă.

Potrivit Centrului Infotrafic, ninsoarea și zăpada depusă pe aproximativ un kilometru de carosabil au dus la devierea traficului prin localitate. Echipele de intervenție acționează pentru curățarea șoselei, iar reluarea circulației în condiții normale este estimată după ora 8:00.

La nivel național, precipitații sub formă de ninsoare sunt raportate în județele Arad, Argeș, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Prahova, Timiș, Vâlcea și Vrancea. Drumurile sunt parțial acoperite cu un strat subțire de zăpadă, însă nu sunt instituite restricții suplimentare de circulație.

În celelalte județe plouă, carosabilul este umed, iar vizibilitatea se menține bună.

„Pe mai multe artere rutiere din județul Brăila este semnalat polei, fiind precipitații sub formă de ploaie și temperaturi negative”, a mai preicizat sursa citată. Drumarii intervin în acea zonă cu material antiderapant pentru prevenirea producerii accidentelor.

Pe autostrada A1 București–Pitești, între kilometrii 49 și 148, se înregistrează ninsoare, iar carosabilul este umed.

Pe A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești plouă, însă traficul este redus și vizibilitatea rămâne bună.

Polițiștii îi îndeamnă pe conducătorii auto să se informeze înainte de plecare starea drumurilor și condițiile meteo, să curețe parbrizul și geamurile pentru o vizibilitate corectă, să adapteze viteza la carosabil și să folosească frâna de motor atunci când reduc viteza. De asemenea, legislația impune ca autovehiculele care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei să fie echipate cu anvelope de iarnă, avertizează centrul InfoTrafic.