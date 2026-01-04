Prognoza meteo, 4 decembrie. Ninge ca în povești la final de weekend. Ceață și polei în unele județe

Vremea va fi în general închisă, cu precipitații în cea mai mare parte a țării. În Dobrogea și în câmpiile Olteniei și Munteniei vor predomina ploile, în timp ce Moldova, Banatul și dealurile subcarpatice din sud vor fi afectate de ninsori, potrivit ANM.

Cantitățile de apă vor fi semnificative în sudul Banatului, nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei, precum și în zonele montane aferente, unde se vor înregistra 10…15 l/mp, iar izolat peste 25…30 l/mp.

Stratul de zăpadă va ajunge la 20…25 cm în Munții Banatului și Carpații Meridionali, 10…15 cm local în Banat, nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei, în Transilvania și în restul zonelor montane, și de 1…5 cm în Moldova și sudul Crișanei.

Pe arii restrânse, mai ales dimineața în jumătatea sudică a țării, se pot forma depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele înalte ale Carpaților de Curbură, Carpaților Meridionali și Munților Banatului, unde vitezele vor ajunge la 60…80 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Temperaturile maxime se vor încadra între -2 grade în Transilvania și 15 grade în sudul Dobrogei, iar minimele între -8 și 3 grade. Izolat, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

Vremea va fi mai rece față de ziua precedentă. Cerul va fi noros, cu ploi dimineața și din nou spre seară și noaptea, însoțite de polei.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 6…7 grade, iar cea minimă va fi în jur de 0 grade.

Intervalul 5–12 ianuarie

În această perioadă, temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei în regiunile vestice, nordice, nord-estice și local în zonele centrale. Sud-estul țării va înregistra valori termice ușor mai ridicate, iar în rest acestea se vor situa aproape de mediile climatice. Cantitățile de precipitații vor fi mai mari decât cele normale, mai ales în sud-vest.

Intervalul 12–19 ianuarie

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât normalul în majoritatea regiunilor, cu excepția zonelor montane și a sud-estului, unde se vor menține apropiate de valorile normale. Precipitațiile vor fi în general normale pentru această perioadă.

Intervalul 19–26 ianuarie

Valorile termice vor fi apropiate de normal în toate regiunile, iar cantitățile de precipitații vor respecta mediile climatice obișnuite.

Intervalul 26 ianuarie – 2 februarie

Temperaturile vor rămâne în jurul valorilor specifice perioadei în întreaga țară. Precipitațiile se vor menține normale în toate regiunile, fără abateri semnificative.