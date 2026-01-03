Vremea

Prognoza meteo, 3 ianuarie. Vreme perfectă pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Ninsori și viscol în unele județe

Iarna. Sursa foto: Freepik
Vremea va continua să se încălzească în sud-estul ţării, unde valorile termice vor fi mult peste mediile multianuale. În restul teritoriului, temperaturile vor fi apropiate de cele din ziua precedentă, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 3 ianuarie. Vremea în țară

Cerul va fi temporar noros, iar precipitaţiile vor fi mixte: ninsoare la deal şi la munte, pe alocuri în nord-vest şi centru, ploaie în sud-vest şi pe arii restrânse în vest şi est. În zonele montane stratul de zăpadă va continua să se depună.

Pe alocuri se va forma polei, iar cantităţile de apă vor fi local însemnate. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări pe crestele montane, viscolind ninsoarea.

Temperaturile maxime se vor încadra între 0 şi 13 grade, cele mai ridicate valori fiind în sud-est, iar minimele vor fi, în general, între -10 şi 4 grade. Izolat se va semnala ceaţă.

Ceață, mașini

Sursa foto: dreamstime.com

Temperaturi ușor mai ridicate în Capitală

În Bucureşti, vremea se va încălzi uşor. Cerul va fi variabil dimineaţa, apoi se va înnora şi vor fi ploi slabe.

Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 9–11 grade, iar cea minimă de -1…1 grad.

Prognoza meteo pentru următoarea perioadă

Săptămâna 5–12 ianuarie 2026: temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale. În sud-est vor fi uşor mai ridicate, iar în rest apropiate de mediile climatice. Regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în sud-vest.

Săptămâna 12–19 ianuarie 2026: temperaturile medii vor fi uşor mai coborâte decât cele normale în majoritatea regiunilor, cu excepţia zonelor montane şi a sud-estului, unde vor fi apropiate de normal. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 19–26 ianuarie 2026: temperatura aerului va fi apropiată de normal în toate regiunile, iar regimul pluviometric va fi în general normal.

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026: mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei în toată ţara. Precipitaţiile vor fi apropiate de normal în toate regiunile.

