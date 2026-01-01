Marele pericol în timpul frigului sever. Degerăturile pun în pericol mâinile, picioarele sau nasul

Degerăturile apar atunci când pielea îngheață în timpul expunerii la temperaturi foarte scăzute. Simptomele degerăturilor pot include durere, amorțeală, umflături și decolorarea pielii. Zonele cel mai expuse sunt degetele de la mâini, picioare, nas și urechi. Tratamentul pentru degerături variază în funcție de stadiul în care se află problema, conform my.clevelandclinic.org.

În timpul iernii. În condiții meteorologice cu vânt. La altitudini mari. Dacă există expunere mult timp la vremea rece. Sunt situații când apar chiar și în cazul în care corpul e bine acoperit de obiecte vestimentare.

Degerăturile pot duce la leziuni tisulare permanente, ireversibile (necroză). O modalitate de a preveni degerăturile este scurtarea timpului în aer liber și încălzirea corpului în situații de expunere prelungită la îngheț.

În cazul aparițieu primelor simptome ale degerăturilor, e necesar contactul cât mai rapid posibil cu un medic ce poate limita deteriorarea țesuturilor.

Persoanele care sunt mai expuse să sufere degerături au vârsta sub 18 ani și peste 65 de ani. Trăiesc sau lucrează într-un mediu cu temperaturi scăzute. Sunt fără adăpost. Suferă de o boală medicală cum ar fi o afecțiune vasculară periferică, sunt malnutrite au artrită sau diabet. Și fumătorii prezintă un risc mai ridicat pentru a se alege cu degerături.

În ultimii ani, frecvența degerăturilor a scăzut, datorită apariției vestimentației adecvate. Mai ales pentru persoanele care pleacă în drumeții la munte.

Frig, apariție dureri. Senzație de ace în piele (degerături de suprafață). Amorțeală (degerături profunde).

Cine remarcă oricare dintre simptomele celei de-a doua sau a treia etape a degerăturilor, trebuie să solicite imediat tratament medical pentru a preveni deteriorarea de lungă durată.

În prima etapă este posibil ca pielea afectată să devină roșie până la violet sau mai deschisă decât nuanța naturală a pielii. În a doua etapă, pielea se simte caldă, dar apa din interiorul membrelor îngheață și duce la senzația de „ace”.

În a treia etapă, straturile inferioare ale pielii îngheață sever și astfel se instalează amorțeala.