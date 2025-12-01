Vremea

Prognoza meteo, 1 Decembrie. Prima zi de iarnă aduce temperaturi scăzute, ploi și ninsori. Bucureștenii vor urmări parada în frig

Prognoza meteo, 1 Decembrie. Prima zi de iarnă aduce temperaturi scăzute, ploi și ninsori. Bucureștenii vor urmări parada în frigIarna. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Iarna începe cu vreme schimbătoare, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Ninsorile își fac apariția în mai multe zone ale țării, iar în altele vor cădea doar ploi slabe.

Prognoza meteo, 1 Decembrie. Temperaturi scăzute în următoarele ore

Cerul va fi predominant înnorat în nord, centru și est, în timp ce în restul regiunilor norii vor fi trecători. Ploile slabe se vor semnala în Transilvania și Moldova, iar în primele ore ale dimineții și în Oltenia și Muntenia.

La munte vor predomina ploile, însă peste altitudinea de 1500 de metri acestea se transformă în lapoviță și ninsoare, mai ales în masivele estice. Vântul suflă slab și moderat, cu intensificări pe creste.

Ceata își face apariția dimineața în regiunile intracarpatice și se extinde noaptea în vest și sud. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 14 grade, iar minimele coboară spre -3…6 grade.

Trump, ultimatum pentru Maduro. Liderul SUA îi oferă liberă trecere dictatorului comunist din Venezuela dacă demisionează
Se circulă cu dificultate în mai multe localități din țară. ANM a emis Cod galben de ceață
toamna

Sursa foto: Freepik

Vremea în București

În Capitală, norii vor fi prezenți în prima parte a zilei, când sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă se va opri în jurul valorii de 9 grade. Minima va fi cuprinsă între 1 și 3 grade.

Pe parcursul săptămânii viitoare, temperaturile vor depăși valorile normale pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi puține. În intervalul 1–8 decembrie, regimul termic va fi mai ridicat în toate regiunile, în special în nord-est, iar ploile vor fi slabe în vest, nord-vest și centru.

Prognoza meteo pentru următoarele zile

În perioada 8–15 decembrie, temperaturile se vor menține peste mediile obișnuite. Ploile vor crește ușor în sud, în timp ce în vest și nord-vest vor rămâne reduse. În rest, cantitățile de apă se vor încadra în limitele normale.

Între 15 și 22 decembrie, valorile termice vor continua să fie ușor peste cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi puține în nord-vest și apropiate de normal în celelalte regiuni.

În intervalul 22–29 decembrie, temperaturile vor rămâne peste media climatologică. Precipitațiile vor fi deficitare în zonele intracarpatice și normale în restul țării. Vremea de Crăciun va fi blândă în cele mai multe regiuni, cu șanse de ninsori mai consistente doar la munte.

