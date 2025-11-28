Cum va fi, de fapt, vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza pentru decembrie

În luna decembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice unei luni de iarnă. De asemenea, prognoza pentru decembrie arată că nu se vor înregistra precipitații însemnate cantitativ, potrivit ANM.

În săptămâna 1–8 decembrie, temperaturile or depăși mediile normale pe întreg teritoriul României, cu precădere în regiunile nord-estice. Regimul de precipitații va fi deficitar la nivel național, mai ales în zonele vestice, nord-vestice și centrale.

În săptămâna 8–15 decembrie, valorile termice medii vor fi mai ridicate decât cele normale în toate regiunile. Precipitațiile vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și local deficitare în vest și nord-vest, în rest fiind apropiate de normal.

Pe parcursul săptămânii 15–22 decembrie, temperaturile medii se vor menține ușor peste cele specifice perioadei în întreaga țară. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în nord-vest, iar în rest vor fi apropiate de normal.

În săptămâna 22–29 decembrie, mediile valorilor termice vor rămâne ușor peste normal pe tot teritoriul. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în regiunile intracarpatice și apropiate de normal în restul țării.

În țară, vremea va fi în general închisă, iar temperaturile se vor menține apropiate de mediile perioadei, cu excepția Dobrogei, unde va fi mai cald decât normal. Precipitațiile vor fi prezente în toate regiunile, însă pe arii mai extinse și cu cantități semnificative în sud, centru și est, unde se pot acumula local 15–20 l/mp. În Muntenia, nordul și estul Olteniei, în Carpații Meridionali și de Curbură și posibil în Dobrogea, se pot înregistra 25–30 l/mp, iar izolat chiar peste 40 l/mp.

În Carpații Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1.500 m, dar și pe crestele celorlalte zone montane, vor predomina lapovița și ninsoarea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sud-sud-est, rafalele atingând în general 45–50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 16 grade, cele mai ridicate fiind pe litoral, iar minimele între 0 și 10 grade.