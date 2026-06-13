După mai multe zile cu temperaturi moderate și episoade de instabilitate atmosferică, vremea va intra într-un proces de încălzire în cea mai mare parte a țării. Cu toate acestea, norii nu vor dispărea complet din peisaj, iar în unele regiuni sunt așteptate ploi de scurtă durată și intensificări ale vântului, potrivit ANM.

Temperaturile vor crește ușor, mai ales în regiunile din estul țării. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare temporară, iar local pot apărea averse și descărcări electrice.

Cele mai mari șanse de precipitații sunt prognozate în zonele montane, în nord-vestul, centrul și sud-estul României pe parcursul zilei. În timpul nopții, fenomenele de instabilitate se vor restrânge în special către jumătatea nordică a teritoriului.

Vântul va avea intensificări izolate, în special la munte și în sud-vest, unde rafalele pot atinge viteze de până la 55 km/h. În restul regiunilor, acesta va sufla slab până la moderat.

Valorile termice maxime vor varia între 20 și 27 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 8 și 17 grade. Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în depresiunile din Transilvania.

Și în Capitală vremea va fi mai plăcută comparativ cu zilele precedente. Cerul va fi variabil, însă în cursul după-amiezii sunt posibile înnorări temporare și ploi slabe, de scurtă durată.

Vântul va sufla slab și moderat, fără manifestări deosebite, iar temperaturile vor continua să crească. Maxima zilei va ajunge la 25–26 de grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî până la 13–15 grade.

În intervalul 15–22 iunie, valorile termice vor rămâne ușor sub media obișnuită pentru această perioadă în regiunile estice ale țării. În schimb, în vest și centru, temperaturile se vor situa în jurul normelor climatologice specifice lunii iunie. Totodată, meteorologii estimează un deficit de precipitații în special în vestul și sud-vestul României.

Spre sfârșitul lunii, vremea va deveni tot mai caldă. Pentru perioada 22–29 iunie, specialiștii anticipează temperaturi peste valorile normale în special în vestul țării, unde mediile termice ar putea depăși pragurile climatologice specifice perioadei. În același timp, ploile vor fi tot mai puține în mai multe regiuni, semn că se conturează un episod mai secetos.

Estimările publicate de platforma meteorologică AccuWeather indică faptul că primul episod de caniculă extinsă din această vară ar putea afecta România începând din a doua jumătate a lunii iulie, în jurul datei de 15 iulie, când temperaturile sunt așteptate să urce semnificativ în mai multe zone ale țării.