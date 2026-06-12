Peisaj de iarnă la începutul verii în Munții Bucegi. La peste 2.500 de metri altitudine, ninsoarea căzută în ultimele ore a depus un strat consistent de zăpadă pe Vârful Omu. La Stația Meteorologică Vârful Omu, temperatura minimă a coborât până la 0 grade Celsius. În același timp, ploile abundente au provocat probleme în mai multe zone ale țării, iar temperaturile au fost cu până la 13 grade mai scăzute comparativ cu ziua precedentă.

Meteorologul Radu Manta a publicat imagini din Munții Bucegi și a comentat fenomenul pe rețelele sociale.

„Astăzi de dimineaţă aţi crezut că glumesc, nu-i aşa?”, a scris el pe Facebook.

Pe parcursul zilei, temperaturile au crescut până la aproximativ 7 grade Celsius, însă meteorologii avertizează că valorile termice vor coborî din nou în weekend.

Specialiștii explică faptul că astfel de episoade nu sunt neobișnuite la altitudini mari. Vârful Omu este una dintre zonele din România unde ninsoarea poate apărea inclusiv la sfârșitul primăverii sau la începutul verii, din cauza condițiilor meteorologice specifice.

În paralel, Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimarea pentru intervalul 15 iunie – 13 iulie, care indică o schimbare treptată a vremii.

Potrivit meteorologilor, prima parte a perioadei va fi caracterizată de temperaturi apropiate de normal și precipitații mai abundente în anumite regiuni, însă spre finalul lunii iunie valorile termice vor crește, în special în vestul țării.

În săptămâna 15–22 iunie, temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât media perioadei în estul țării, în timp ce în vest și centru se vor apropia de valorile normale. Totodată, cantitățile de precipitații vor fi reduse în vest și sud-vest.

În intervalul 22–29 iunie, vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit în vestul țării, unde temperaturile medii sunt așteptate să depășească normele climatologice. Totodată, cantitățile de precipitații vor fi sub nivelul normal în mai multe regiuni, ceea ce indică instalarea unei perioade mai secetoase.

Potrivit Accuweather, canicula se va instala în România începând din 15 iulie.