Mai multe ținte aeriene au fost detectate miercuri dimineață, în jurul orei 10:30, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN), în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

Ca măsură de precauție, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea pentru monitorizarea situației.

În paralel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din nord-estul județului Tulcea, avertizând populația cu privire la posibilitatea apariției unor obiecte căzute din spațiul aerian și recomandând respectarea măsurilor de protecție.

Situația este monitorizată permanent de autoritățile române.

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, radarele au identificat un grup de ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina, într-o zonă aflată în vecinătatea frontierei fluviale.

Ca parte a procedurilor standard aplicate în astfel de situații, două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza evoluția situației din spațiul aerian și pentru a sprijini misiunile de supraveghere.

Autoritățile nu au anunțat, până la acest moment, că vreuna dintre țintele detectate ar fi pătruns în spațiul aerian al României. Misiunea avioanelor are caracter preventiv și urmărește evaluarea în timp real a oricăror evoluții din apropierea frontierei.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a decis emiterea unui mesaj Ro-Alert pentru populația din nord-estul județului Tulcea. Potrivit ISU Tulcea, avertizarea a fost transmisă în jurul orei 11:11.

Astfel de mesaje sunt emise în contextul riscului generat de desfășurarea atacurilor cu drone în apropierea graniței dintre Ucraina și România și au rolul de a informa rapid populația asupra măsurilor de autoprotecție. De regulă, oamenii sunt sfătuiți să rămână în locuri sigure și să evite deplasările în aer liber până la încetarea alertei.

În ultimii ani, autoritățile române au activat în repetate rânduri procedurile de monitorizare a spațiului aerian în timpul atacurilor desfășurate de Rusia asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Din cauza apropierii acestor obiective de frontiera României, radarele MApN detectează frecvent drone sau alte ținte aeriene aflate în vecinătatea spațiului național.

În astfel de situații, Forțele Aeriene Române ridică aeronave de luptă pentru supraveghere, iar sistemul Ro-Alert este utilizat pentru informarea populației din zonele aflate în proximitatea frontierei. Procedurile sunt parte a măsurilor de protecție și de monitorizare permanentă a securității spațiului aerian.

Până la această oră, autoritățile nu au anunțat incidente pe teritoriul României și continuă să urmărească evoluția situației.