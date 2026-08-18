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CFR Cluj își schimbă proprietarul. Ioan Varga anunță vânzarea clubului către investitori elvețieni

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CFR Cluj își schimbă proprietarul. Ioan Varga anunță vânzarea clubului către investitori elvețieniCFR Cluj. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ioan Varga a anunțat marți că va vinde CFR Cluj unui grup de investitori din Elveția, în contextul problemelor financiare traversate de club și al procedurii de insolvență. Patronul formației din Gruia a spus că noii investitori vor prelua mai întâi conducerea operațională, urmând ca ulterior să cumpere și acțiunile sale.

Ioan Varga: „Îmi văd de familie, nu mai pot”

Patronul CFR Cluj a declarat pentru ProSport că a decis să se retragă după anii în care a finanțat clubul și a investit, potrivit propriilor afirmații, peste 100 de milioane de euro.

„Îmi văd de familie, nu mai pot”, a declarat Varga pentru publicația citată.

Omul de afaceri a spus că grupul care urmează să preia clubul este format din apropiați ai săi din Elveția, cu care are și alte afaceri.

„Sunt miliardari, oameni serioși”, a mai spus Varga. În tranzacție vor fi incluse și academiile de fotbal pe care acesta le deține în Africa.

nelu varga

Nelu Varga. Sursă foto captură video

Hendrik Klein va prelua conducerea operațională

Unul dintre investitori, Hendrik Klein, se află deja la Cluj-Napoca și urmează să preia conducerea operațională a CFR Cluj. Ioan Varga a spus că acesta va avea principalul rol în luarea deciziilor la club.

„El va decide de acum încolo. Va fi numărul unu în club”, a explicat patronul.

Procesul de preluare va avea loc în două etape. Într-o primă fază, investitorii elvețieni vor prelua conducerea, iar ulterior vor cumpăra și acțiunile deținute de Ioan Varga.

Patronul CFR Cluj a spus că este încă prea devreme pentru a anunța valoarea exactă a tranzacției.

CFR Cluj trece printr-o perioadă financiară dificilă

Schimbarea de proprietar vine într-un moment complicat pentru formația din Gruia.

CFR Cluj traversează cea mai dificilă perioadă financiară din ultimii nouă ani, clubul având datorii de câteva milioane de euro și cerând intrarea în insolvență.

Echipa a primit și interdicție de participare în cupele europene în sezonul viitor.

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