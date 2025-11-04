Sport

Neluțu Varga, despre posibila intrare a clubului CFR Cluj în insolvență: Să stea lumea liniștită, că o să rezolv

Nelu Varga. Sursa foto Youtube
CFR Cluj se confruntă cu o situație dificilă, după ce mai mulți creditori care au finanțat echipa au cerut în instanță recuperarea sumelor datorate. Clubul deținut de Ioan Varga riscă să ajungă în insolvență, însă omul de afaceri a afirmat că va rezolva problema în următoarele zile. „Să stea lumea liniștită, că o să rezolv”, a spus acesta, pentru Fanatik.

Presiunea datoriilor pune la încercare stabilitatea clubului CFR Cluj

CFR Cluj se confruntă de câteva sezoane cu dificultăți financiare tot mai mari. Neluțu Varga s-a împrumutat pentru a menține clubul stabil, însă creditorii cer acum restituirea sumelor datorate.

Potrivit Lagazzetta.ro, aceștia au dat în judecată clubul și solicită intrarea în insolvență pentru a-și recupera banii prin intermediul instanței.

Ioan Varga: „E doar o chestiune de zile”

Totuși, patronul CFR Cluj încearcă să calmeze temerile suporterilor. După informațiile privind posibila intrare a clubului în insolvență, Ioan Varga a afirmat că a plătit deja o parte dintre datorii și că urmează să soluționeze în scurt timp și situația legată de Cătălin Sărmășan.

„Am rezolvat deja cu unul dintre cei doi care cereau intrarea în insolvență a CFR-ului. Să stea lumea liniștită, că o să rezolv și cu Sărmășan. E doar o chestiune de zile și vor fi reglate din toate punctele de vedere, așa cum am și promis. Zilele acestea vor fi zile importante pentru CFR și se vor plăti datorii. Lucrurile vor fi rezolvate spre liniștea tuturor”, a spus acesta, pentru Fanatik.

„Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste”

Recent, Neluțu Varga a declarat că suporterii echipei din Gruia vor primi în curând o veste importantă. El a afirmat că datoriile vor fi achitate, iar jucătorii și antrenorii se vor putea concentra fără griji la atingerea obiectivelor.

„Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste din punct de vedere financiar pentru CFR Cluj. O să plătesc toate datoriile și o să aduc situația clubului la zero, astfel că toată lumea trebuie să își facă treaba și să ne îndeplinim obiectivele. Se vor plăti salariile restante la jucători și, bineînțeles, și alte datorii ale clubului”, spunea acesta, pentru sursa menționată anterior.

