FCSB, sub lupa ANAF. Clubul lui Gigi Becali, verificat pentru datorii de peste 7 milioane de lei

Până la finalul anului, ANAF va efectua un control fiscal complex la clubul FCSB, după ce analiza de risc realizată cu un soft austriac a indicat datorii de peste 7 milioane de lei. Inspectorii vor verifica situația financiară a echipei pentru ultimii cinci ani.

Clubul FCSB, patronat de Gigi Becali, va fi supus unui control detaliat al ANAF până la sfârșitul anului 2025.

Decizia vine după ce instituția a finalizat o analiză de risc fiscal care a indicat posibile restanțe de 7.020.140 de lei către bugetul de stat.

Evaluarea a fost realizată printr-un soft special austriac, implementat în colaborare cu Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC).

Sistemul folosește metode predictive și algoritmi de învățare automată pentru a detecta discrepanțe între datele contabile și declarațiile fiscale ale contribuabililor.

În prezent, ANAF nu mai efectuează inspecții aleatorii, ci selectează companiile pe baza analizei de risc.

Softul austriac compară sute de indicatori – de la rulajele contabile și fluxurile de numerar până la evoluția TVA-ului, tranzacțiile intra-grup și plata contribuțiilor sociale.

Dacă sistemul identifică un risc ridicat, compania este inclusă automat într-un program de verificare.

„Conform analizei de risc prin metoda predictivă (soft realizat de către DGAMC în colaborare cu administrația fiscală din Austria), clubului FCSB i-a fost stabilit un risc fiscal ridicat, cu sume probabil datorate/ neachitate în valoare de 7.020.140 lei”, au declarat surse din ANAF pentru Fanatik.

În cazul FCSB, inspectorii vor verifica documentele financiare din ultimii cinci ani – adică între 2020 și 2024.

Prima etapă va consta în notificarea oficială de conformare, deja trimisă în luna martie 2025, la care clubul nu a răspuns în termenul legal de 30 de zile.

După analiza preliminară, ANAF va declanșa o inspecție fiscală completă.

Controlul va urmări dacă sumele raportate de club corespund realității economice, dar și dacă există obligații fiscale neachitate.

„Va urma o inspecție fiscală, care va veni pe baza unui raport cu o sumă de plată. Anumite sume evidențiate în analiză nu par în regulă, deci există o probabilitate să urmeze o impunere după control”, au explicat aceleași surse.

Inspectorii au precizat că în unele cazuri, după verificare, contribuabilii au fost exonerați de sumele estimate inițial, dacă se demonstra că obligațiile către stat au fost achitate corect.

Totuși, analiza FCSB arată un risc ridicat, ceea ce înseamnă că verificarea va fi una extinsă – atât pe zona fiscală, cât și pe cea a fluxurilor financiare interne și contractelor de sponsorizare și transfer.

Situația financiară a FCSB este una contrastantă.

Deși în 2024 clubul a înregistrat cel mai mare profit din ultimii cinci ani, bilanțul general al ultimului cincinal rămâne negativ.

Datele oficiale raportate la Ministerul Finanțelor arată că:

în 2024, FCSB a avut venituri de 123,5 milioane de lei (aproximativ 25 milioane euro),

profit net de 17,7 milioane lei ,

iar în 2021, un alt an pozitiv, profitul a fost de 10,3 milioane lei.

În rest, clubul a acumulat pierderi masive:

21 milioane lei în 2019,

28,9 milioane lei în 2020,

7,4 milioane lei în 2022,

36 milioane lei în 2023.

Per total, pierderile totale depășesc 93 de milioane de lei în ultimii cinci ani, în timp ce profiturile cumulate se ridică la doar 27 de milioane.

Conform Fanatik, verificarea ANAF va include:

sumele provenite din transferuri de jucători ;

contractele de publicitate și sponsorizare ;

plățile către impresari și parteneri externi;

drepturile de imagine ale jucătorilor, o zonă aflată adesea la limita fiscalității.

FCSB este unul dintre cei mai mari contribuabili din sportul românesc, dar și unul dintre cluburile care au mai fost vizate în trecut de controale fiscale.

Ultimul control major al ANAF la echipa lui Gigi Becali a avut loc în 2017, când s-au verificat impozitele aferente contractelor de drepturi de autor.

Dacă se confirmă existența unor datorii suplimentare, clubul ar putea fi obligat la plata sumei de peste 7 milioane de lei, plus dobânzi și penalități.

Cazul FCSB marchează una dintre primele aplicări la scară mare a analizei de risc predictive – un sistem folosit deja în Austria, Germania și Olanda.

Scopul este reducerea evaziunii fiscale și creșterea colectării veniturilor bugetare, fără a bloca activitatea economică.

Softul identifică anomalii în declarații și tranzacții și le corelează cu date externe – precum plăți bancare, importuri, sponsorizări și raportări contabile.

În România, sistemul a fost implementat la Direcția Generală pentru Mari Contribuabili începând cu 2024, cu sprijinul Agenției Fiscale din Austria și al Comisiei Europene.

Potrivit Ministerului Finanțelor, analiza predictivă a permis deja identificarea a peste 600 de companii cu risc fiscal ridicat, inclusiv din domeniile energie, construcții, retail și sport.

Până la finalul lunii decembrie 2025, inspectorii ANAF vor prezenta raportul final de control.

În funcție de concluzii, clubul poate:

achita voluntar sumele constatate;

contesta decizia la Direcția Generală Juridică a ANAF;

sau, în caz de litigiu, se poate ajunge la instanța de contencios fiscal.