Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește închiderea magazinelor fizice prin care valorifică bunuri confiscate sau intrate în proprietatea statului, urmând să transfere activitatea către platforma online e-Licitații.

Decizia a fost confirmată de secretarul general adjunct al instituției, Mironel Panțuroiu, care a explicat că actualul sistem nu mai este eficient din punct de vedere economic.

Schimbarea marchează una dintre cele mai importante transformări ale modului în care Fiscul valorifică bunurile preluate de stat. Autoritățile consideră că vânzarea online oferă mai multă transparență și poate atrage un număr mai mare de cumpărători.

Potrivit lui Mironel Panțuroiu, rețeaua ANAF cuprinde în prezent aproximativ șapte magazine. Dintre acestea, doar unitatea din Sibiu ar mai justifica menținerea în funcțiune.

„Noi avem acum vreo șapte magazine, din care doar unul ar merita să mai rămână deschis, cel de la Sibiu. Vrem să trecem la același mod de comercializare transparent, online”, a declarat oficialul.

Chiar și în cazul magazinului din Sibiu, conducerea Fiscului consideră că păstrarea unei singure unități fizice nu reprezintă o soluție eficientă pe termen lung.

ANAF intenționează să renunțe și la colaborările cu magazinele care comercializează bunuri confiscate în regim de consignație.

În viitor, valorificarea acestor produse ar urma să fie concentrată în principal pe platforma e-Licitații, lansată la finalul lunii martie pentru vânzarea online a bunurilor sechestrate sau confiscate.

Instituția a analizat și posibilitatea introducerii unei secțiuni de vânzare directă, la preț fix, cu livrare prin curier. Proiectul nu va fi implementat în acest an din cauza lipsei finanțării și a constrângerilor administrative.

Potrivit reprezentanților ANAF, extinderea platformei nu mai poate fi realizată prin fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce ar presupune finanțare de la bugetul de stat și organizarea unei noi proceduri de achiziție.

Una dintre problemele identificate de Fisc este valorificarea bunurilor cu valoare redusă, care sunt mai greu de vândut prin licitații.

Pentru a crește interesul cumpărătorilor, instituția analizează posibilitatea împărțirii loturilor mari în loturi mai mici. Astfel, produsele ar putea deveni accesibile unui număr mai mare de participanți la licitații.

În ceea ce privește personalul care lucrează în prezent în magazinele ANAF, autoritățile spun că nu sunt avute în vedere concedieri. Angajații ar putea fi redistribuiți către activități legate de administrarea și operarea sistemului online.

Rețeaua actuală de magazine ale Fiscului include unități în Galați, Târgoviște, Târgu Jiu, Timișoara, Sibiu, Brașov și București.

Aceste spații sunt utilizate pentru valorificarea bunurilor confiscate sau intrate în proprietatea statului, de la produse de consum până la diverse echipamente și alte categorii de bunuri.

Mutarea activității către mediul online vine după primele rezultate raportate de Ministerul Finanțelor pentru platforma e-Licitații.

În primele două luni de funcționare, sistemul a generat încasări de 15,3 milioane de lei din licitații online. Totodată, statul a recuperat peste 3 milioane de lei după ce contribuabilii și-au achitat obligațiile fiscale pentru a evita valorificarea bunurilor publicate pe platformă.

Datele oficiale arată că, de la lansarea din 30 martie, au fost adjudecate 78 de licitații, iar alte 17 au fost anulate după plata integrală a datoriilor de către contribuabili.

Prețurile finale de adjudecare au fost, în medie, cu 17% mai mari decât prețurile de pornire. Platforma a atras aproape 1,73 milioane de vizitatori unici și a înregistrat peste 70 de milioane de accesări.