Administratorul unei societăți comerciale din județul Alba a rămas fără 86.000 de lei, după ce a fost victima unei scheme de înșelăciune în care escrocii s-au prezentat drept reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Potrivit IPJ Alba, patronul firmei a fost convins că are de recuperat o sumă importantă.

Potrivit polițiștilor, patronul a fost contactat de persoane necunoscute care i-au spus că firma pe care o administrează ar avea de recuperat o sumă de bani achitată în plus către ANAF.

„La data de 4 iunie 2026, un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din comuna Bucium, judeţul Alba, a fost contactat de persoane necunoscute şi, sub pretextul că societatea pe care acesta o administrează are de recuperat o sumă achitată în plus la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, l-au determinat, prin intermediul unei aplicaţii, să transfere suma de 86.370 de lei, din contul societăţii”, anunță reprezentanții IPJ Alba.

Conform anchetatorilor, infractorii i-au explicat administratorului că poate recupera presupusa sumă de bani doar dacă urmează o serie de pași online. Pentru a convinge victima, aceștia au transmis mai multe linkuri și instrucțiuni, pe care bărbatul le-a urmat, ajungând în final să transfere bani din contul societății.

Polițiștii avertizează că astfel de metode sunt folosite frecvent de infractorii cibernetici, care profită de încrederea oamenilor în instituții publice pentru a obține acces la conturi bancare sau pentru a determina victimele să efectueze transferuri de bani.

În urma intervenției polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale, întreaga sumă pierdută de administratorul firmei a fost recuperată.

În acest caz, oamenii legii au deschis dosar penal deschis pentru înșelăciune. Polițiștii le recomandă cetățenilor și reprezentanților firmelor să verifice cu atenție orice solicitare primită telefonic sau online și să nu acceseze linkuri trimise de persoane necunoscute.