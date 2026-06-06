Social

Un patron din Alba, păcălit de falși inspectori ANAF. A pierdut peste 80.000 de lei

Comentează știrea
Un patron din Alba, păcălit de falși inspectori ANAF. A pierdut peste 80.000 de leiHacker. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Administratorul unei societăți comerciale din județul Alba a rămas fără 86.000 de lei, după ce a fost victima unei scheme de înșelăciune în care escrocii s-au prezentat drept reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Potrivit IPJ Alba, patronul firmei a fost convins că are de recuperat o sumă importantă.

A crezut că firma are bani de recuperat de la ANAF și a pierdut 86.000 de lei. Cazul unui patron din Alba

Potrivit polițiștilor, patronul a fost contactat de persoane necunoscute care i-au spus că firma pe care o administrează ar avea de recuperat o sumă de bani achitată în plus către ANAF.

„La data de 4 iunie 2026, un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din comuna Bucium, judeţul Alba, a fost contactat de persoane necunoscute şi, sub pretextul că societatea pe care acesta o administrează are de recuperat o sumă achitată în plus la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, l-au determinat, prin intermediul unei aplicaţii, să transfere suma de 86.370 de lei, din contul societăţii”, anunță reprezentanții IPJ Alba.

Telefon

Telefon. Sursa foto: Freepik

Cum au acționat escrocii

Conform anchetatorilor, infractorii i-au explicat administratorului că poate recupera presupusa sumă de bani doar dacă urmează o serie de pași online. Pentru a convinge victima, aceștia au transmis mai multe linkuri și instrucțiuni, pe care bărbatul le-a urmat, ajungând în final să transfere bani din contul societății.

Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului

Polițiștii avertizează că astfel de metode sunt folosite frecvent de infractorii cibernetici, care profită de încrederea oamenilor în instituții publice pentru a obține acces la conturi bancare sau pentru a determina victimele să efectueze transferuri de bani.

Prejudiciul a fost recuperat

În urma intervenției polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale, întreaga sumă pierdută de administratorul firmei a fost recuperată.

În acest caz, oamenii legii au deschis dosar penal deschis pentru înșelăciune. Polițiștii le recomandă cetățenilor și reprezentanților firmelor să verifice cu atenție orice solicitare primită telefonic sau online și să nu acceseze linkuri trimise de persoane necunoscute.

Stiri calde

19:14 - Tradiția apărării militare românești a Constanței

19:01 - Nicușor Dan promite un raport complet al anulării alegerilor

18:52 - Soluție pentru investițiile PNRR blocate la racordarea electrică. Ce pregătește Guvernul

18:41 - Messi, tot mai aproape de revenire. Starul Argentinei ar putea juca în meciurile de pregătire pentru Cupa Mondială

18:28 - Blocaj pe DN 10 din cauza ploilor abundente. Ce opțiuni au șoferii

18:19 - Petrolul Ploiești a încheiat colaborarea cu antrenorul Mehmet Topal

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale