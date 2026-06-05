Doi cetățeni români au fost arestați în estul Londrei în cadrul unei anchete de proporții coordonate de autoritățile fiscale britanice (HM Revenue and Customs - HMRC). Aceștia sunt suspectați că au pus bazele unei scheme masive de fraudă electronică, în valoare de aproximativ 153 de milioane de lire sterline.

Mecanismul infracțional se baza pe furtul datelor personale ale contribuabililor și pe depunerea unor solicitări false de rambursare a taxelor („tax refund”), scrie Daily Express.

Conform investigatorilor specializați în criminalitate informatică din cadrul HMRC, cei doi suspecți foloseau platforma TikTok pentru a racola victime. Prin intermediul unor clipuri video și mesaje direcționate, aceștia promiteau câștiguri financiare rapide, substanțiale și complet lipsite de riscuri.

În schimbul acestor promisiuni, utilizatorii erau convinși să își divulge datele fiscale confidențiale și informațiile de autentificare la conturile guvernamentale online. Odată ce intrau în posesia datelor de acces, suspecții foloseau identitatea reală a victimelor pentru a depune cereri frauduloase de rambursare a taxelor în numele acestora.

Din fericire, inspectorii serviciului antifraudă britanic au reușit să identifice comportamentul suspect și să blocheze la timp cererile de rambursare, salvând cele 153 de milioane de lire sterline înainte ca sumele să fie efectiv virate în conturile rețelei.

„Promisiunile privind bani rapizi și fără riscuri în schimbul informațiilor personale sunt o înșelătorie. Aceste persoane încearcă să fraudeze atât victimele, cât și contribuabilii”, a avertizat Simon Grunwell, șeful investigațiilor privind criminalitatea informatică din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al HMRC. Oficialul a subliniat că datele fiscale guvernamentale trebuie tratate și protejate cu aceeași atenție precum cele bancare.

Suspecții, doi tineri de cetățenie română cu vârste de 22 și 25 de ani, au fost localizați și reținuți în urma unor percheziții concomitente efectuate la mai multe adrese din zona Newham (estul Londrei). Operațiunea de arestare a avut loc în primăvară, pe data de 23 aprilie 2026. În prezent, cei doi au fost eliberați pe cauțiune, însă ancheta penală continuă în regim de urgență.

Conform dosarului instrumentat de HMRC, cetățenii români sunt urmăriți penal pentru patru capete de acuzare extrem de grave: fraudă prin reprezentare falsă; încurajarea sau facilitarea comiterii de infracțiuni; acces neautorizat la sisteme informatice; spălare de bani, scrie Daily Express.

Autoritățile britanice trag un semnal de alarmă și precizează că TikTok nu este singurul mediu în care activează astfel de rețele. Scheme similare de racordare și furt de date au fost raportate și pe alte rețele sociale extrem de populare, cum ar fi Facebook, Instagram sau Snapchat, unde utilizatorii sunt abordați direct prin mesageria privată.

Instituția fiscală britanică a ținut să reamintească publicului larg un set de reguli de siguranță clare pentru a preveni furtul de identitate, blocarea conturilor bancare sau obligația legală de a restitui statului sumele încasate ilegal:

HMRC nu va contacta niciodată contribuabilii prin intermediul rețelelor sociale pentru a le propune rambursări de taxe.

HMRC nu va solicita niciodată date personale, parole sau informații bancare prin mesaje pe aceste platforme.

Orice persoană care identifică reclame dubioase cu promisiuni de „tax refund” sau care primește mesaje suspecte este sfătuită să refuze interacțiunea și să raporteze imediat incidentul autorităților competente.