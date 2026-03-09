Cele mai întâlnite escrocherii online și metodele prin care le poți evita. Sfaturi pentru protejarea banilor și a identității

Fraudele financiare au evoluat rapid și nu mai reprezintă incidente izolate. La nivel european, mai mult de jumătate dintre aceste fraude implică inteligența artificială, iar furtul de identitate a devenit tot mai sofisticat și greu de detectat. În România, pierderile generate de astfel de scheme au crescut semnificativ în ultimii doi ani. Experții Money Motion atrag atenția că mecanismele de fraudă se schimbă în mod constant, iar cetățenii și antreprenorii trebuie să fie pregătiți pentru a-și proteja atât banii, cât și identitatea digitală.

Majoritatea victimelor nu raportează niciodată incidentele, iar tentativele nereușite rămân înregistrate doar în protocoalele interne ale băncilor și procesatorilor de plăți.

Peste 50% dintre fraude utilizează inteligența artificială pentru generarea de conținut, crearea scenariilor de înșelăciune sau identificarea punctelor slabe ale sistemelor. Furtul de identitate, care părea să scadă în popularitate, a devenit mult mai dificil de descoperit odată cu apariția AI generative.

Frauda a devenit, practic, un serviciu digital. Termeni precum „scam as a service” sau „fraud as a service” descriu platforme automatizate de fraudă, disponibile oricui, indiferent de cunoștințele tehnice. Bartosz Ciolkowski, Division President pentru Sud-Estul Europei la Mastercard, subliniază că fraudele industrializate reprezintă o provocare comună pentru întregul ecosistem financiar.

Investițiile masive în securitate cibernetică – peste 11 miliarde de dolari în ultimii cinci ani – permit analiza tiparelor de comportament și prevenirea fraudelor în timp real.

Reglementările PSD3 ale Uniunii Europene impun băncilor responsabilități mai mari în protecția clienților. Marijo Sutlović, director în securitate cibernetică la OTP Bank, afirmă că securitatea și experiența utilizatorului trebuie să fie echilibrate.

„Fără securitate, încrederea dispare, iar aceasta este adevărata valoare în lumea digitală”, spune specialistul.

Geanni Suru, fondator Integrare.ai, prezintă principalele amenințări: phishing prin email sau SMS, vishing prin apeluri false de la bancă, magazine online false, fraudă cu cardul, conturi clonă pe rețele sociale, fraude pe WhatsApp, investiții false în crypto sau trading, romance scam, SMS-uri false pentru livrări sau taxe și aplicații malware care fură date sau controlează dispozitivele.

Fraudele vizează din ce în ce mai des angajații, chiar în timpul orelor de muncă. Tehnologiile bazate pe inteligență artificială pot identifica imediat comportamentele suspecte sau tentative de înșelătorie, ajutând atât firmele, cât și angajații să evite pierderile.

„Cei care încă se bazează pe reguli statice și pe controale aplicate după producerea incidentelor sunt deja în urmă; mediul actual impune inteligență în timp real, verificarea identității și colaborare între bănci, comercianți și rețele de plăți”, , a explicat pentru Adevărul Bartosz Ciolkowski, Division President, South East Europe, Mastercard.

Specialiștii recomandă parole complexe și unice, autentificare în doi pași, verificarea sursei informațiilor și confirmarea identității persoanelor prin canale alternative. În cazul companiilor, conturile furnizorilor trebuie monitorizate constant pentru a evita fraudele prin schimbarea conturilor bancare false. Este esențial să nu se furnizeze coduri SMS, parole sau date de card.

Atunci când apare suspiciunea unei fraude, reacția rapidă poate limita pierderile. Avocata Elena Grecu susține că victimele trebuie să oprească imediat comunicarea cu fraudatorul, să salveze dovezile și să anunțe banca și autoritățile competente. În plus, verificarea magazinelor online, a prețurilor și a autenticității site-urilor poate preveni pierderile.

„Documentarea corectă și sesizarea promptă a autorităților și a băncii cresc semnificativ șansele de recuperare și de identificare a autorilor”, a spus ea, conform sursei.

Pentru tranzacțiile online, cardurile digitale temporare sau conturile separate dedicate cumpărăturilor virtuale oferă un nivel suplimentar de protecție. Potrivit acesteia, evitarea rețelelor publice neprotejate și a memorării datelor bancare pe platforme reduce riscul expunerii informațiilor sensibile.