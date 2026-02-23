O nouă înșelăciune online. MAI îi avertizează pe români

O nouă înșelăciune. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a emis luni, 23 februarie, un avertisment pe Facebook privind o tentativă de fraudă online care implică clonarea site-ului de știri HotNews. Potrivit autorităților, escrocii promovează o investiție fictivă, menită să păcălească cetățenii să furnizeze date personale și să depună bani.

„Este o înșelătorie și riscați să pierdeți sume mari de bani. Nu veți câștiga nimic”, au subliniat reprezentanții MAI.

MAI a anunțat că pagina falsă imită foarte bine site-ul HotNews și include un interviu inventat cu un director al unei bănci din România. În cadrul acestui interviu fictiv, utilizatorilor li se prezintă o oportunitate de a obține câștiguri semnificative printr-o investiție inițială de 1.300 de lei. Această sumă ar urma să fie depusă pentru a primi o pensie „extraordinară”, care, în realitate, nu există.

Autoritățile au atenționat că site-ul fals include un formular prin care utilizatorii sunt invitați să introducă informații personale, precum nume, prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon.

„Dacă citiți așa-zisul interviu veți ajunge la un moment în care vi se va explica faptul că, dacă vreți să vă alăturați proiectului, trebuie să vă completați datele personale și este posibil să fiți contactat de unul dintre managerii proiectului, care vă va cere să depuneți o sumă de 1.300 de lei”, a explicat un reprezentant al MAI.

Escrocii încearcă să sporească credibilitatea schemei prin comentarii false ale unor presupuse persoane care ar fi câștigat deja bani din investiția fictivă. MAI a avertizat că sumele depuse nu vor fi returnate și că niciun câștig nu va fi obținut. „Cei care au de gând să depună acea sumă de 1.300 de lei trebuie să știe că nu vor mai primi niciun leu înapoi”, a completat reprezentantul instituției.

Autoritățile au demarat deja anchete pentru identificarea și sancționarea celor responsabili de această tentativă de fraudă. În paralel, MAI recomandă publicului să fie vigilent și să verifice întotdeauna sursele înainte de a furniza informații personale sau de a efectua plăți online.