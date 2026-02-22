Plățile cu telefonul mobil devin periculoase. Cele mai noi metode folosite de hackeri

Din ce în ce mai mulți hackeri încearcă să fure bani sau date personale prin aplicațiile de plată cu telefonul mobil, cum sunt Google Pay și Apple Pay, avertizează experții în securitate.

NFC este tehnologia care permite să plătești cu telefonul atingând un terminal, fără card. Specialiștii de la Eset au atras atenția că malware-ul (programe malițioase) care încearcă să profite de această tehnologie aproape s-a dublat în 2025.

„Hackerii nu încearcă să spargă telefonul, ci să păcălească oamenii să facă ei greșeli, de exemplu să dea datele cardului”, a explicat Phil Muncaster, expert Eset.

Apple Pay este folosit de milioane de oameni și permite plăți sigure prin telefon. Deși Apple folosește securitate avansată, cum ar fi amprenta sau recunoașterea feței și protecția datelor cardului, escrocii caută să păcălească utilizatorii pentru a obține bani sau informații.

Atacurile nu vizează sistemul în sine, ci persoana care folosește telefonul.

Phishing (mesaje și e-mailuri false)-primești un mesaj care spune că trebuie să-ți verifici contul sau că ai câștigat un premiu. Dacă dai click pe link și introduci datele cardului, escrocul le poate folosi imediat.

Marketplace fraud (vânzări online) -un cumpărător fals plătește cu un card furat și primește produsul. Tu rămâi fără bani și fără obiectul vândut.

Overpayment (plată în exces) -escrocul plătește prea mult pentru un produs și cere să returnezi diferența prin aplicație de transfer bani (Apple Cash, Venmo, Zelle). Banii originali erau de fapt furați.

Plăți sau chitanțe false - primești dovezi de plată sau notificări false care te pot păcăli să dai bani.

Wi-Fi public nesigur - dacă te conectezi la rețele publice fără protecție, hoții pot intercepta informațiile despre tranzacții.

-Activează notificările pentru toate cardurile din aplicația de plată, ca să fii anunțat imediat când se face o tranzacție.

-Folosește protecția telefonului furat (Face ID sau cod PIN).

-Nu da click pe link-uri din mesaje sau e-mailuri suspecte.

-Verifică periodic plățile și conturile bancare.

-Dacă folosești Wi-Fi public, conectează-te printr-un VPN.

În caz de fraudă, contactează imediat banca, schimbă parolele și raportează incidentul autorităților (FTC în SUA sau Europol în Europa). Eset este o companie de securitate digitală fondată în 1992 în Slovacia.