Clanurile digitale și monstrul fără chip. Cum funcționează rețelele de fake news și manipulare online

Internetul nu mai este doar o piață de idei, ci un câmp de luptă pentru controlul emoțiilor. „Clanurile digitale” – grupuri coordonate de influenceri, pagini anonime și conturi automatizate – transformă opinia publică în marfă și adevărul în instrument politic. Aceasta este anatomia unei manipulări fără chip.

În mai puțin de două decenii, internetul a trecut de la promisiunea unei democrații digitale la o realitate fragmentată, în care adevărul se negociază în funcție de algoritm. Platformele care odinioară încurajau conversația liberă – Facebook, YouTube, X (fostul Twitter), TikTok – au devenit astăzi infrastructuri de influență masivă, în care datele, emoțiile și polarizarea se monetizează.

Potrivit European Digital Media Observatory (EDMO), peste 65% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană sunt expuși cel puțin o dată pe săptămână la informații false sau manipulatoare.

În România, același raport arată o vulnerabilitate accentuată: în special tinerii și persoanele din mediul rural nu verifică sursele informației, ceea ce permite proliferarea conținutului conspiraționist și a narativelor anti-occidentale.

Ceea ce vedem pe ecrane nu mai este o simplă dezbatere – ci o luptă între rețele.

Un „clan digital” nu are uniformă, dar are ierarhie. La vârf se află nucleul ideologic, compus din câțiva creatori de conținut care stabilesc direcția și tonul mesajului. Aceștia pot fi influenceri politici, editorialiști, streameri sau activiști travestiți în jurnaliști.

Sub ei, funcționează rețeaua de distribuție – pagini, grupuri, conturi anonime și canale de Telegram sau WhatsApp, care multiplică și adaptează mesajul pentru diferite nișe de public.

La bază sunt „soldații algoritmici” – conturi automate (bots) și utilizatori reali care amplifică artificial conținutul prin comentarii, reacții și redistribuiri coordonate.

Potrivit raportului EU DisinfoLab (2024), România a fost ținta a peste 40 de campanii digitale de dezinformare cu origine externă în ultimii trei ani, dintre care jumătate au vizat teme sensibile: NATO, pandemia, imigrația și orientarea proeuropeană. În majoritatea cazurilor, propagarea a fost asigurată prin intermediul acestor „clanuri” digitale.

Procesul de manipulare urmează o logică de marketing, dar cu scopuri politice. În prima fază, se creează narațiunea – o poveste simplă, emoțională, care exploatează o frică preexistentă: „elitele te mint”, „străinii îți fură resursele”, „presa ascunde adevărul”.

Apoi, narațiunea este injectată în sistem, prin canale de încredere: un influencer local, un vlog viral, o știre cu titlu senzațional publicată de un site necunoscut. Algoritmii platformelor fac restul. Conținutul care generează reacții puternice este automat promovat.

În final, se ajunge la repetiție. Aceeași idee, exprimată în zeci de variante, produce iluzia consensului. „Dacă toți spun același lucru, trebuie să fie adevărat.”

Psihologii media numesc acest fenomen „spirala credibilității”. O minciună repetată de suficiente ori devine o realitate emoțională, mai puternică decât faptele.

Conform unui raport publicat în 2025 de Centrul European pentru Combaterea Dezinformării (EDCC), România este considerată un spațiu de testare pentru campanii de propagandă hibridă din estul Europei.

Explicația este dublă: pe de o parte, nivelul scăzut al educației media; pe de altă parte, dependența mare de rețele sociale ca sursă principală de informare.

Potrivit Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), 71% dintre români declară că se informează în principal de pe rețelele sociale, iar 48% nu verifică niciodată sursa unei știri.

În timpul alegerilor din 2024 și 2025, au fost identificate campanii coordonate de dezinformare care au folosit meme-uri politice, clipuri scurte pe TikTok și site-uri anonime pentru a manipula emoțional electoratul.

Mesajele promovau idei precum corupția Uniunii Europene, pericolul imigrației, reintroducerea cenzurii și „nevoia unui lider autoritar”.

Aceste campanii nu au fost spontane. În spatele lor s-au aflat firme de consultanță, grupuri de influenceri și pagini aparent independente, dar interconectate prin aceleași rețele publicitare și surse de finanțare.

În era digitală, puterea nu mai aparține doar partidelor sau mass-media tradițională, ci și influencerilor. Aceștia au devenit noduri de încredere în rețelele sociale, capabile să transforme orice mesaj într-o mișcare virală.

Unii acționează din convingere, alții din oportunism financiar. Raportul Transparency International România (2025) arată că, în ultimii doi ani, au crescut exponențial contractele publicitare „neoficiale” între influenceri și entități cu agendă politică sau ideologică.

Prin intermediul conținutului „soft” – podcasturi, vloguri, postări despre stil de viață sau spiritualitate – sunt inserate mesaje subtile despre neîncrederea în instituții, în presă și în parteneriatele strategice ale României. Propaganda modernă nu mai strigă lozinci. Ea șoptește adevăruri parțiale.

Fake news-ul nu este doar un instrument politic – este și o industrie. Conținutul emoțional generează trafic, iar traficul produce bani. Fiecare click pe un titlu conspiraționist alimentează un ecosistem de site-uri obscure, servere anonime și rețele de publicitate care convertesc atenția în profit.

Un studiu al Reuters Institute for the Study of Journalism estimează că piața globală a știrilor false valorează peste 2,6 miliarde de dolari anual, din publicitate online.

În România, potrivit ActiveWatch, principalele 20 de site-uri dezinformatoare generează împreună peste 10 milioane de vizualizări lunar.

Astfel, între morală și bani, mulți aleg a doua variantă. În economia atenției, adevărul nu mai este criteriu de valoare.

Manipularea digitală nu se oprește la știri false. Ea cultivă polarizarea – acel sentiment că „ceilalți” sunt dușmani, nu adversari. Într-un spațiu online fragmentat, oamenii ajung să trăiască în bule informaționale, unde primesc doar conținut care le confirmă convingerile.

Cercetările World Economic Forum (2025) arată că acest fenomen, numit „tribalism digital”, reduce empatia socială și încrederea în democrație. Oamenii nu mai cred în fapte comune, ci în „adevărul grupului lor”.

Și exact aici se închid cercurile manipulării. Clanurile digitale nu urmăresc doar să dezinformeze, ci să rupă legătura dintre cetățean și realitate, dintre individ și comunitate.

Specialiștii în securitate cibernetică susțin că singura armă reală împotriva manipulării este alfabetizarea media.

Programele derulate de Comisia Europeană și de Ministerul Educației din România propun includerea educației digitale și a gândirii critice în școli, încă din ciclul gimnazial.

În paralel, Consiliul Național al Audiovizualului și Autoritatea pentru Digitalizare lucrează la noi norme privind transparența conținutului sponsorizat și identificarea conturilor automatizate.

Dar nicio lege nu poate înlocui discernământul.

România nu este un caz izolat, ci o parte dintr-un fenomen global.

De la fermele de troli din Sankt Petersburg, la conturile coordonate din Asia sau America Latină, rețelele de dezinformare funcționează ca o industrie fără granițe, care exportă panică și profită din neîncredere.

„Clanurile digitale” nu mai seamănă cu rețelele clasice de putere. Ele nu au sediu, nici lider unic. Se adună, se dizolvă și se reconfigurează în funcție de context.

Ceea ce le unește este scopul comun: controlul percepției.

Iar într-o lume unde percepția valorează mai mult decât realitatea, bătălia pentru adevăr nu se mai duce doar în redacții sau parlamente. Se duce în feed-ul fiecăruia dintre noi.