Forţele armate britanice au interceptat, duminică, un petrolier ce ar face parte din aşa-numită „flotă fantomă” rusă. Vasul cu pricina încerca să traverseze Canalul Mânecii, transmite Reuters. Această acțiune în forță reprezintă un nou semnal ce a fost transmis de Londra în ceea ce privește monitorizarea transporturilor maritime suspecte care sprijină economia de război a Moscovei, conform agenției Reuters.

Nava SMYRTOS a fost abordată de comandouri ale Marinei Regale şi de agenţi special antrenaţi ai Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, a anunţat Ministerul britanic al Apărării într-un comunicat. Amploarea intervenției arată importanța strategică pe care autoritățile britanice o acordă acestui caz.

Potrivit ministerului, operaţiunea a fost sprijinită de aparate ale grupului aerian maritim (Chinook, Merlin Mk4 şi Wildcat), de un avion P-8 al forţelor aeriene şi de navele HMS Sutherland şi HMS Ledbury. Mobilizarea masivă de tehnică militară a asigurat succesul deplin al misiunii de interceptare, menționează sursa citată.

Nava va fi reţinută şi supravegheată în largul coastei de sud în timp ce ancheta continuă, afirmă comunicatul, adăugând că operaţiunea a fost întreprinsă în apele teritoriale ale Marii Britanii în conformitate cu dreptul intern şi internaţional. Toate procedurile legale sunt urmate cu strictețe pentru a valida acțiunea în fața organismelor internaționale.

Prim-ministrul britanic Kier Starmer a declarat că el a condus operaţiunea de interceptare, subliniind importanța unei reacții rapide în fața tentativelor Rusiei de a eluda sancțiunile internaționale.

„Această operaţiune reuşită aplică încă o lovitură Rusiei şi le aminteşte celor care alimentează războiul lui Putin în Ucraina că nu îi vom lăsa să se ascundă”, a scris Starmer într-o postare pe X.