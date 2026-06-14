Armata britanică a capturat un petrolier rusesc suspect. Keir Starmer: Nu îi vom lăsa să se ascundă
- Nicolae Comănescu
- 14 iunie 2026, 12:12
Forţele armate britanice au interceptat, duminică, un petrolier ce ar face parte din aşa-numită „flotă fantomă” rusă. Vasul cu pricina încerca să traverseze Canalul Mânecii, transmite Reuters. Această acțiune în forță reprezintă un nou semnal ce a fost transmis de Londra în ceea ce privește monitorizarea transporturilor maritime suspecte care sprijină economia de război a Moscovei, conform agenției Reuters.
Armata britanică a capturat un petrolier rusesc suspect. Keir Starmer: Nu îi vom lăsa să se ascundă
Nava SMYRTOS a fost abordată de comandouri ale Marinei Regale şi de agenţi special antrenaţi ai Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, a anunţat Ministerul britanic al Apărării într-un comunicat. Amploarea intervenției arată importanța strategică pe care autoritățile britanice o acordă acestui caz.
Potrivit ministerului, operaţiunea a fost sprijinită de aparate ale grupului aerian maritim (Chinook, Merlin Mk4 şi Wildcat), de un avion P-8 al forţelor aeriene şi de navele HMS Sutherland şi HMS Ledbury. Mobilizarea masivă de tehnică militară a asigurat succesul deplin al misiunii de interceptare, menționează sursa citată.
Petrolierul rusesc rămâne sub pază strictă a celor din Marea Britanie
Nava va fi reţinută şi supravegheată în largul coastei de sud în timp ce ancheta continuă, afirmă comunicatul, adăugând că operaţiunea a fost întreprinsă în apele teritoriale ale Marii Britanii în conformitate cu dreptul intern şi internaţional. Toate procedurile legale sunt urmate cu strictețe pentru a valida acțiunea în fața organismelor internaționale.
Mesajul pe care l-a transmis șeful Executivului de la Londra
Prim-ministrul britanic Kier Starmer a declarat că el a condus operaţiunea de interceptare, subliniind importanța unei reacții rapide în fața tentativelor Rusiei de a eluda sancțiunile internaționale.
„Această operaţiune reuşită aplică încă o lovitură Rusiei şi le aminteşte celor care alimentează războiul lui Putin în Ucraina că nu îi vom lăsa să se ascundă”, a scris Starmer într-o postare pe X.