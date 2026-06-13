O situație de un absurd politico-administrativ fără precedent zguduie lumea culturală din România. Cu complicitatea lui Ilie Bolojan care patronează o frăție a sinecurilor, în timp ce public vorbește despre nevoia de curățenie în politică. Dar, pe tăcute, câte un PNL-ist mai prinde un post în administrația centrală, fără concurs, așa cum stă bine unor “pile” de partid.

Bogdan Gheorghiu, fost ministru PNL al Culturii, a fost numit manager interimar al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Decizia, venită la scurt timp după ce acesta fusese înlăturat de instanță de la conducerea Bibliotecii Naționale, a provocat un val de revoltă în rândul artiștilor și al publicului clujean, care acuză politizarea brutală a unei instituții de elită, scrie portalul culturaladuba.

Numirea este cu atât mai controversată cu cât a fost semnată de un ministru interimar al Culturii, Andras Demeter (UDMR), care își dăduse oficial „demisia de onoare” cu două zile înainte, dar care continuă să schimbe manageri pe bandă rulantă.

Deși Guvernul Bolojan a căzut în Parlament, iar Andras Demeter și-a înaintat „demisia de onoare” pe 25 mai în urma unui scandal public, acesta continuă să conducă ministerul în mod interimar. În loc să asigure doar interimatul tehnic, Demeter a declanșat o adevărată epurare la vârful instituțiilor de cultură, demițând trei manageri în urma evaluărilor anuale.

Printre cei vizați s-a numărat și Florin Estefan, managerul Operei din Cluj. Bariton de profesie și cel care a transformat instituția clujeană într-un etalon de performanță artistică și vizibilitate în ultimii ani, Estefan a fost demis după ce a primit nota 6,95 la evaluarea anuală. Adică cu doar 0,05 sutimi sub pragul legal de 7, care i-ar fi permis continuarea mandatului.

„Este profund nedrept și în totală contradicție cu realitatea activității desfășurate și cu evoluția extraordinară a Operei clujene. Am contestat viciile de procedură și imparțialitatea unui membru al comisiei... am decis să fac pașii procedurali în justiție.”, a spus atunci Florin Estefan, fost manager al Operei din Cluj.

Pentru a stinge temporar scandalul, Demeter l-a numit ulterior pe Estefan în funcția de director artistic, însă frâiele administrative au fost predate unui om politic.

Marea surpriză a venit la doar două zile de la demisia ministrului, când pe scaunul de manager al Operei din Cluj a fost instalat liberalul Bogdan Gheorghiu. Cu studii de actorie obținute la Universitatea Ecologică și o carieră începută la televiziuni locale din Suceava, inclusiv OTV Suceava și ca fost patron al Bucovina TV, Gheorghiu nu are nicio tangență profesională sau de management cu lumea operei sau a muzicii clasice.

Traseul politic al lui Gheorghiu din ultima perioadă explică includerea să în frăția sinecurilor.

2019 - 2021: Ministru al Culturii din partea PNL, perioadă în care Andras Demeter i-a fost secretar de stat.

Aprilie 2025 - Mai 2026: Manager interimar al Bibliotecii Naționale a României.

7 Mai 2026: Este demis forțat de la Biblioteca Națională după ce fosta directoare, Carmen Mihaiu, a câștigat definitiv procesul în instanță împotriva Ministerului Culturii, demonstrând că a fost dată afară ilegal.

27 Mai 2026: La doar 20 de zile după ce a pierdut postul de la Bibliotecă, Gheorghiu primește, ca „consolare” politică, conducerea Operei din Cluj. De la fostul coleg, Andras Demeter.

Legătura strânsă dintre cel care oferă funcția (UDMR-istul Demeter) și cel care o primește (PNL-istul Gheorghiu) a fost vizibilă chiar și pe rețelele sociale.

În luna martie, Gheorghiu îl lăuda public pe Demeter la televiziunea sa din Suceava, iar acesta din urmă îi mulțumea pe Facebook, sugerând subtil jocurile din spate: „Nu este un succes individual. Fără suport politic..., știți doar.”

În mod paradoxal, în timp ce schimba managementul prin numiri temporare, Ministerul Culturii a emis un comunicat de presă cu un titlu considerat sfidător de către comunitatea artistică: „Se încheie moda interimatelor, intrăm în normalitate”. În realitate, acțiunile ministrului demisionar arată exact contrariul, constată culturaladuba.

Pe lângă Cluj, Andras Demeter a decapitat și managementul Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian” din București, unde a fost numit dirijorul Alexandru Ilie și al Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța.

La Constanța, în locul Danielei Vlădescu, a fost numit interimar Silviu Cristian Albu, un absolvent de drept fără studii în domeniu, cunoscut public și ca soțul fostei șefe DIICOT, Alina Albu.

În replică la acuzațiile din spațiul public, Andras Demeter s-a justificat pe rețelele de socializare: „Luni, 25 mai, am pus la dispoziția premierului demisia mea. Între timp viața curge. Instituțiile trebuie să funcționeze... Neavând de ales, până la publicarea decretului privind eliberarea, îmi execut mandatul.”

În timp ce „viața curge” la minister, artiștii clujeni se pregătesc de proteste, iar decizia de demitere a lui Florin Estefan urmează să fie tranșată în instanță, un scenariu care riscă să coste din nou statul român despăgubiri uriașe din bani publici.