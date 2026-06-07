O situație administrativă fără precedent năucelte scena politică și culturală din România. Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor, cunoscut scriitor, economist și politician, a lansat un atac dur la adresa ministrului Culturii, Demeter András István.

Îl acuză pe acesta că exercită funcția publică în mod ilegal, în ciuda faptului că a fost demis odată cu întregul Cabinet și că și-a pierdut sprijinul politic.

Declarația plină de revoltă a lui Vosganian pune sub semnul întrebării autoritatea Guvernului și scoate la iveală un vid legislativ sau o nepăsare instituțională greu de imaginat într-un stat de drept.

Potrivit informațiilor prezentate de Varujan Vosganian, parcursul recent al lui Demeter András la conducerea Ministerului Culturii este de-a dreptul paradoxal. Acesta ar fi fost demis inițial în mod colectiv, odată cu picarea sau demiterea întregului Executiv din care făcea parte.

Ulterior, în urma unui scandal de proporții legat de ceea ce Vosganian numește o „atitudine injurioasă față de interesul național”, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), formațiunea politică care îl propulsase și îl susținea în funcție, i-a retras sprijinul și i-a solicitat expres să plece. Ca urmare a acestei presiuni, Demeter András și-ar fi înaintat propria demisie.

Cu toate acestea, realitatea din teren arată complet diferit față de actele oficiale.

„Deși este demis, autodemis și fără sprijin politic, Demeter András își continuă netulburat mandatul de ministru participând la ceremonii culturale, făcând vizite de lucru sau elaborând proiecte de lege”, afirmă Varujan Vosganian.

Marea îngrijorare semnalată de Vosganian nu ține doar de prezența fizică a unui oficial fără mandat în fruntea ministerului, ci de acțiunile legislative pe care acesta le coordonează în continuare.

Fostul ministru este acuzat că elaborează proiecte de lege cu impact negativ direct asupra creatorilor din cultura română. Mai mult, Vosganian susține că aceste inițiative sunt introduse pe ușa din spate în circuitul legislativ. Proiectele sunt trimise în Parlament prin intermediul unor aleși care le semnează orbește.

„Le catapultează în Parlament prin mijlocirea unor parlamentari care le-au semnat, probabil, fără să le citească, pentru că dacă le-ar fi citit, nu le-ar fi semnat”, explică Vosganian mecanismul din spatele acestui blocaj.

Romeo Couți, jurnalist clujean și scriitor, este de aceeași părere: “Ce spectacol grotesc și ce batjocură la adresa statului român! Un ministru al Culturii, Demeter András István, demis odată cu Guvernul, autodemisionat după un scandal pentru atitudine anti-națională, susținut până în ultimul moment de UDMR, continuă să-și exercite mandatul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Participă la ceremonii, face vizite, fabrică proiecte de lege ostile creatorilor români și le bagă pe gâtul Parlamentului prin niște parlamentari care semnează orbește, probabil fără să citească măcar titlul”.

Concluzia postării sale este clară: “Aceasta nu mai este neglijență sau incompetență. Este o demonstrație clară de dispreț față de suveranitatea culturală a României. UDMR, care l-a susținut pe acest ministru până când scandalul a explodat, poartă o responsabilitate directă. Politica lor sistematică în ministerele cheie (Cultură, Educație, Minorități) a fost una de diluare treptată a identității românești”.

Situația ridică semne de întrebare majore asupra modului în care funcționează aparatul administrativ de la București. Într-o democrație funcțională, un ministru rămas fără mandat sau aflat în perioada de interimat nu poate promova politici publice noi și cu atât mai puțin reforme controversate care nu se bucură de susținerea coalitiei de guvernare.

În finalul intervenției sale, Varujan Vosganian adresează o serie de întrebări legitime care cer răspunsuri urgente de la Palatul Victoria:

Care este poziția prim-ministrului interimar față de această autonomie ministerială?

Ce explicații au liderii UDMR, cei care au cerut public demisia oficialului, dar care asistă pasivi la continuarea activității acestuia?

„Ce fel de țară e asta, ce fel de Guvern e ăsta? De cine ne batem joc?”, conchide Vosganian, subliniind degradarea imaginii instituționale a Ministerului Culturii. Rămâne de văzut dacă Executivul va clarifica statutul juridic al lui Demeter András István și dacă proiectele de lege reclamate de comunitatea culturală vor fi blocate înainte de a produce efecte în Parlament.