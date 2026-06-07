Politica

Ministrul Culturii, Demeter András, „demis și autodemis”, acuzat de Varujan Vosganian că își continuă mandatul

Comentează știrea
Ministrul Culturii, Demeter András, „demis și autodemis”, acuzat de Varujan Vosganian că își continuă mandatulAndras Demeter și Varujan Vosganian. sursa: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O situație administrativă fără precedent năucelte scena politică și culturală din România. Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor, cunoscut scriitor, economist și politician, a lansat un atac dur la adresa ministrului Culturii, Demeter András István.

Îl acuză pe acesta că exercită funcția publică în mod ilegal, în ciuda faptului că a fost demis odată cu întregul Cabinet și că și-a pierdut sprijinul politic.

Declarația plină de revoltă a lui Vosganian pune sub semnul întrebării autoritatea Guvernului și scoate la iveală un vid legislativ sau o nepăsare instituțională greu de imaginat într-un stat de drept.

Varujan Vosganian

Varujan Vosganian. Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC

Ministrul Culturii, „demis, autodemis și fără sprijin politic”

Potrivit informațiilor prezentate de Varujan Vosganian, parcursul recent al lui Demeter András la conducerea Ministerului Culturii este de-a dreptul paradoxal. Acesta ar fi fost demis inițial în mod colectiv, odată cu picarea sau demiterea întregului Executiv din care făcea parte.

Cele mai vizitate străzi din lume. Atrag milioane de turiști și ascund povești fascinante
Cele mai vizitate străzi din lume. Atrag milioane de turiști și ascund povești fascinante
Costurile ascunse ale bătrâneții. Provocarea cu care se confruntă milioane de femei după pensionare
Costurile ascunse ale bătrâneții. Provocarea cu care se confruntă milioane de femei după pensionare

Ulterior, în urma unui scandal de proporții legat de ceea ce Vosganian numește o „atitudine injurioasă față de interesul național”, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), formațiunea politică care îl propulsase și îl susținea în funcție, i-a retras sprijinul și i-a solicitat expres să plece. Ca urmare a acestei presiuni, Demeter András și-ar fi înaintat propria demisie.

Cu toate acestea, realitatea din teren arată complet diferit față de actele oficiale.

„Deși este demis, autodemis și fără sprijin politic, Demeter András își continuă netulburat mandatul de ministru participând la ceremonii culturale, făcând vizite de lucru sau elaborând proiecte de lege”, afirmă Varujan Vosganian.

Demeter András István

Demeter András István. Sursă foto: Facebook

Proiecte de lege „catapultate” în Parlament împotriva culturii române

Marea îngrijorare semnalată de Vosganian nu ține doar de prezența fizică a unui oficial fără mandat în fruntea ministerului, ci de acțiunile legislative pe care acesta le coordonează în continuare.

Fostul ministru este acuzat că elaborează proiecte de lege cu impact negativ direct asupra creatorilor din cultura română. Mai mult, Vosganian susține că aceste inițiative sunt introduse pe ușa din spate în circuitul legislativ. Proiectele sunt trimise în Parlament prin intermediul unor aleși care le semnează orbește.

„Le catapultează în Parlament prin mijlocirea unor parlamentari care le-au semnat, probabil, fără să le citească, pentru că dacă le-ar fi citit, nu le-ar fi semnat”, explică Vosganian mecanismul din spatele acestui blocaj.

Jurnalist clujean, de acord cu Vosganian

Romeo Couți, jurnalist clujean și scriitor, este de aceeași părere: “Ce spectacol grotesc și ce batjocură la adresa statului român! Un ministru al Culturii, Demeter András István, demis odată cu Guvernul, autodemisionat după un scandal pentru atitudine anti-națională, susținut până în ultimul moment de UDMR, continuă să-și exercite mandatul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Participă la ceremonii, face vizite, fabrică proiecte de lege ostile creatorilor români și le bagă pe gâtul Parlamentului prin niște parlamentari care semnează orbește, probabil fără să citească măcar titlul”.

Concluzia postării sale este clară: “Aceasta nu mai este neglijență sau incompetență. Este o demonstrație clară de dispreț față de suveranitatea culturală a României. UDMR, care l-a susținut pe acest ministru până când scandalul a explodat, poartă o responsabilitate directă. Politica lor sistematică în ministerele cheie (Cultură, Educație, Minorități) a fost una de diluare treptată a identității românești”.

Întrebări legitime pentru premierul interimar, Ilie Bolojan

Situația ridică semne de întrebare majore asupra modului în care funcționează aparatul administrativ de la București. Într-o democrație funcțională, un ministru rămas fără mandat sau aflat în perioada de interimat nu poate promova politici publice noi și cu atât mai puțin reforme controversate care nu se bucură de susținerea coalitiei de guvernare.

În finalul intervenției sale, Varujan Vosganian adresează o serie de întrebări legitime care cer răspunsuri urgente de la Palatul Victoria:

Care este poziția prim-ministrului interimar față de această autonomie ministerială?

Ce explicații au liderii UDMR, cei care au cerut public demisia oficialului, dar care asistă pasivi la continuarea activității acestuia?

„Ce fel de țară e asta, ce fel de Guvern e ăsta? De cine ne batem joc?”, conchide Vosganian, subliniind degradarea imaginii instituționale a Ministerului Culturii. Rămâne de văzut dacă Executivul va clarifica statutul juridic al lui Demeter András István și dacă proiectele de lege reclamate de comunitatea culturală vor fi blocate înainte de a produce efecte în Parlament.

Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa [email protected]

Stiri calde

00:09 - Reîncepe războiul! Iranul a lansat rachete balistice asupra Israelului pentru prima dată de la armistițiul din aprilie

23:56 - Cele mai vizitate străzi din lume. Atrag milioane de turiști și ascund povești fascinante

23:45 - Trenurile de șantier circulă deja pe linia Oradea-Cluj, recent modernizată prin PNRR

23:33 - Când filozofia lui Constantin Noica se lasă cu scântei. Lansarea cărții Tatianei Niculescu, un „meci” de box cultural...

23:24 - Eva, fiica Elenei Udrea, dă lecții de antreprenoriat la aproape 8 ani. Ce „afacere” are

23:15 - Laserul lui Coandă, legenda favorită a Războiului Rece

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale