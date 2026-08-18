Românii stabiliți legal în Marea Britanie ar putea pierde accesul la mai multe forme de sprijin social dacă Reform UK, partidul condus de Nigel Farage, ajunge la guvernare și își pune în aplicare planul privind restrângerea beneficiilor pentru cetățenii străini. Propunerea vizează inclusiv ajutoarele pentru locuință și șomaj, alocațiile pentru copii acordate familiilor cu venituri reduse și unele beneficii pentru persoanele cu dizabilități. Măsura ar necesita însă renegocierea unor prevederi ale acordului încheiat între Marea Britanie și Uniunea Europeană după Brexit și ar putea avea efecte și asupra cetățenilor britanici care trăiesc în statele UE.

Planul Reform UK îi vizează pe cetățenii străini care locuiesc legal în Regatul Unit și care beneficiază în prezent de diferite forme de sprijin social. Printre acestea se numără ajutoarele pentru locuință și șomaj, alocațiile pentru copii acordate familiilor cu venituri reduse și unele ajutoare destinate persoanelor cu dizabilități.

Românii ale căror drepturi sunt protejate prin acordul Brexit beneficiază în prezent de acces la ajutoare sociale în aceleași condiții ca cetățenii britanici. Pentru ca aceste drepturi să fie eliminate, Reform UK ar trebui să renegocieze prevederile convenite între Londra și Bruxelles.

„A-i obliga pe lucrătorii britanici să plătească ajutoare pentru străini nu este doar o absurditate economică, ci pur și simplu imoral”, a declarat Robert Jenrick, reprezentant al Reform UK. „Oamenii sunt mai mult decât dispuși să-și ajute vecinii în vremuri dificile, dar contribuabilul britanic nu își poate permite să subvenționeze întreaga planetă, mai ales pe aceia care nu au contribuit la sistem”, a adăugat el.

Propunerea a fost criticată atât de laburiștii aflați la guvernare, cât și de conservatori.

Punerea în aplicare a planului nu ar depinde exclusiv de o decizie a unui viitor guvern britanic. Unele dintre drepturile de care beneficiază cetățenii europeni sunt garantate prin acordul încheiat după Brexit între Marea Britanie și Uniunea Europeană.

Modificarea acestor prevederi ar presupune negocieri cu Bruxelles-ul și ar putea atrage măsuri similare pentru cetățenii britanici care locuiesc în țările UE.

Planul Reform UK rămâne, pentru moment, o propunere politică. Pentru a putea fi aplicat, partidul condus de Nigel Farage ar trebui mai întâi să ajungă la guvernare.

Partidul susține că eliminarea unor beneficii sociale pentru cetățenii străini ar putea aduce economii de aproximativ 21 de miliarde de lire sterline pe an, echivalentul a circa 24,6 miliarde de euro, până la sfârșitul celui de-al cincilea an de aplicare. Propunerea se înscrie într-o serie mai largă de măsuri prin care Reform UK urmărește reducerea imigrației și limitarea unor drepturi acordate migranților.

Nigel Farage a susținut anterior modificarea legislației privind drepturile omului pentru a permite expulzarea pe scară largă a migranților care intră ilegal în Marea Britanie traversând Canalul Mânecii.

El a afirmat și că imigrația ar putea provoca „tulburări sociale majore” în Regatul Unit.

Reform UK a condus sondajele timp de mai bine de un an și a obținut rezultate importante la alegerile locale și regionale din luna mai. În prezent, partidul se află pe locul al doilea în sondaje, după Partidul Laburist. Următoarele alegeri generale sunt așteptate până în 2029, astfel că propunerile Reform UK depind de evoluția sprijinului electoral și de posibilitatea partidului de a ajunge la guvernare.