Prințul Harry intenționează să revină în Marea Britanie „la fiecare câteva luni”, în următorul an, după apropierea recentă de familia regală și întâlnirea cu regele Charles al III-lea, potrivit relatărilor din presa britanică, potrivit Daily Express. Ducelui de Sussex i-ar fi plăcut formatul ultimei vizite și ar vrea să petreacă mai mult timp în Regatul Unit, unde are în continuare legături cu organizații caritabile și proiecte precum Invictus Games.

Următoarea vizită este așteptată în septembrie și ar urma să dureze aproximativ o săptămână. Harry ar urma să participe la activități legate de WellChild și de pregătirile pentru ediția din 2027 a Invictus Games, care va avea loc la Birmingham.

Informațiile despre planurile ducelui apar după vizita din iulie, când Harry, Meghan Markle și copiii lor au avut o întâlnire privată cu regele Charles și regina Camilla la Highgrove.

Reuniunea a avut o importanță aparte pentru familie. A fost prima întâlnire cunoscută dintre Charles și cei doi nepoți ai săi, Archie și Lilibet, după o perioadă de mai mulți ani.

Potrivit informațiilor publicate de The Times, Harry ar fi fost încurajat de modul în care s-a desfășurat vizita și intenționează să păstreze legătura mai strânsă cu Marea Britanie. Planul ar presupune reveniri periodice din California, fără ca Meghan și copiii să îl însoțească neapărat la fiecare deplasare.

Unul dintre obiectivele concrete ale revenirilor este pregătirea pentru Invictus Games Birmingham 2027, competiție creată de Harry pentru militari și veterani răniți, accidentați sau bolnavi.

Ducele a participat deja în iulie la evenimentele organizate la Birmingham cu ocazia numărătorii inverse de un an până la competiție. Meghan nu a fost prezentă la acel eveniment.

Ediția din 2027 va reprezenta revenirea competiției în Marea Britanie, după prima ediție organizată la Londra în 2014.

Revenirea mai frecventă a lui Harry în Regatul Unit are loc într-un moment în care relația sa cu tatăl său pare să traverseze o perioadă mai puțin tensionată.

În același timp, situația nu înseamnă revenirea ducelui în rolul de membru activ al familiei regale. În urma acordului din 2020, Harry și Meghan au renunțat la statutul de membri activi ai familiei regale și nu mai pot desfășura atribuții oficiale în numele monarhului. Ei au păstrat însă unele patronaje și au continuat activități caritabile.

Această distincție este importantă în contextul speculațiilor privind o eventuală revenire a lui Harry la viața publică regală.

Criza care a precedat retragerea lui Harry și Meghan a culminat cu summitul de la Sandringham din ianuarie 2020. Una dintre problemele centrale a fost dorința cuplului de a avea o formă de rol „jumătate înăuntru, jumătate în afara” instituției regale.

În urma discuțiilor, s-a stabilit că Harry și Meghan nu vor mai fi membri activi ai familiei regale și nu vor reprezenta oficial monarhul. Acordul prevedea însă că își pot păstra anumite patronaje, inclusiv unele asociate anterior familiei regale.

În acest context, eventualele reveniri periodice ale lui Harry pentru activități caritabile nu trebuie confundate cu o reintrare oficială în rolurile regale.

Planurile pentru mai multe vizite în Marea Britanie apar și în timp ce Harry continuă să fie implicat în dispute juridice în Regatul Unit, inclusiv în dosare referitoare la presa britanică și la protecția sa de securitate.

Presa britanică a relatat că ducele încearcă să își concentreze mai mult atenția asupra familiei și activităților caritabile, însă litigiile aflate în desfășurare continuă să reprezinte o parte importantă a relației sale cu instituțiile britanice.