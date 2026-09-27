Viorica Dăncilă intervine în scandalul privind SUA: Ne facem un dușman foarte puternic

Fostul premier Viorica Dăncilă a intervenit duminică în disputa politică declanșată în jurul relației cu Statele Unite, al Coridorului Vertical și al plângerii pentru trădare depuse împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan. Ea a declarat că România trebuie să evite tensionarea relației cu unul dintre partenerii săi strategici și a contestat modul în care este folosită acuzația de înaltă trădare în actuala confruntare politică.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat duminică depunerea unei plângeri penale pentru trădare împotriva celor trei politicieni, în contextul informațiilor apărute despre presupuse discuții cu reprezentanți americani.

Viorica Dăncilă a făcut legătura cu episodul din 2018, când a fost vizată de o plângere penală pentru înaltă trădare formulată de Ludovic Orban, în contextul relației României cu Israelul.

„Vedeți, eu am cunoscut această abordare, pentru că tot a spus că am avut un dosar de înaltă trădare, un dosar de înaltă trădare făcut de către domnul Ludovic Orban, în 2018, un dosar de înaltă trădare care a avut ca și motiv parteneriatul strategic cu Israelul. Știu ce s-a întâmplat atunci și știu câtă grijă trebuie să fie, cât echilibru și câtă înțelepciune trebuie să ai pentru a nu-ți face un dușman din partenerii strategici”, a declarat Viorica Dăncilă la Antena 3 CNN.

Ea a spus că politica externă trebuie gestionată cu prudență, mai ales atunci când discuțiile vizează state cu care România are relații strategice.

Fostul premier a vorbit și despre Coridorul Vertical, proiectul energetic aflat în centrul actualelor controverse.

Dăncilă a amintit că discuțiile despre acest proiect nu sunt noi și că ele datează din 2016.

„Despre Coridorul Vertical, așa cum am spus, se discută încă din 2016. Avem nevoie de surse de energie? Avem nevoie. Atunci eu nu văd care este motivul”, a afirmat Dăncilă.

Viorica Dăncilă a vorbit și despre informațiile atribuite ambasadoarei SUA în Grecia și a atras atenția că acestea au apărut pe surse și sunt prezentate în versiuni diferite.

„Faptul că ar fi spus doamna ambasador, dar acest lucru a apărut pe surse. Unii spun că da, alții spun că nu. În rest, prin tot ceea ce se întâmplă acolo, noi ne facem un dușman foarte puternic. Un dușman pe care ar trebui să-l avem cel mai bun prieten în aceste momente în care vedem ce provocări avem la graniță, care este situația externă, ce se întâmplă la nivel mondial”, a spus fostul premier.

Sorin Grindeanu a respins duminică acuzațiile privind o eventuală înțelegere cu Statele Unite pentru înlăturarea Guvernului Bolojan.

Fostul premier a pus conflictul actual pe seama disputelor politice interne și a spus că acestea pot avea efecte mai largi asupra relațiilor externe ale României.

„Iar noi, în acest caz, din ambiții politice, pentru că altfel nu le putem interpreta, se fac greșeli majore care ne vor costa pe toți. Cum să spui că este un dosar de înaltă trădare? Unde e trădarea?”, a declarat Dăncilă.

Plângerea penală depusă de Alexandru Dimitriu îi vizează pe Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan. Deputatul USR susține că trebuie cercetate presupuse demersuri legate de o putere străină, acuzații care nu reprezintă o constatare a vinovăției.

Viorica Dăncilă a revenit asupra ideii că relația cu Statele Unite nu ar trebui afectată de confruntările politice interne.

Ea a invocat și declarațiile fostului comisar european Thierry Breton referitoare la evoluțiile politice din România.

„Mi-aduc aminte declarațiile domnului comisar, care spunea că ce s-a întâmplat în România, domnul Breton, care spunea că ce s-a întâmplat în România se poate întâmpla și în altă parte. N-am văzut pe nimeni care să vină și să reclame acest lucru. De ce dorim neapărat să ne facem din Statele Unite ale Americii un dușman?”, a declarat Viorica Dăncilă.