Viorica Dăncilă: Și eu am crezut că domnul Bolojan va fi un premier bun

Fostul premier Viorica Dăncilă a criticat măsurile promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan susținând că tăierile și înghețările aplicate în ultimul an au afectat populația, în timp ce Executivul nu a început reducerea cheltuielilor de la nivelul conducerii administrației.

Dăncilă s-a referit mai întâi la discuțiile privind legea salarizării și la fondurile europene pe care România le mai are de atras până la finalul cadrului financiar multianual 2021-2027.

„Uitați-vă câtă înverșunare a fost cu legea salarizării, că pierdem 770 de milioane și nenoroceam niște domenii foarte importante. Dar nu spuneau că noi, din cei 50 de miliarde, despre care pomenea domnul președinte Iohannis, nu am luat decât 13. Deci avem de luat 37 de miliarde până la sfârșitul anului următor, din cadrul financiar multianual 2021-2027. Păi acolo avem politică de coeziune. Ce presupune? Investiții”, a afirmat fostul premier, la Marius Tucă Show de la Gândul.

Fostul premier a vorbit și despre discuțiile privind salariile demnitarilor, în paralel cu măsurile care au vizat anumite categorii sociale.

„Sunt de acord că și ei merită o creștere, dar după ce ai crescut la toți. Adică tu vrei să tai bursele sociale, ai tăiat de la mămici, de la persoanele cu dizabilități și vrei să crești salariile miniștrilor. Acest lucru a arătat că, de fapt, nu contează decât ceea ce îi priveșt. Această austeritate de care a vorbit domnul Bolojan și vorbesc în continuare și cei de la USR și mai mulți a fost o austeritate pe care ei vor să o suporte doar ceilalți, nu referitoare la ei. Dacă ești un om corect, această austeritate începe de la vârf”, a spus ea.

Dăncilă a criticat și argumentul privind alinierea taxelor și impozitelor din România la nivelurile europene.

„Au mai venit cu niște lozinci care efectiv deranjează. Trebuie să aliniem taxele și impozitele la cele europene. Dar am aliniat și salariile și pensiile?. Deci când e vorba să iei, ești primul”, a spus Dăncilă.

Fostul premier a susținut că înghețarea salariilor și pensiilor, în paralel cu majorarea prețurilor, a redus puterea de cumpărare și a afectat consumul.

„Toate aceste măsuri, este economie de clasa a VII-a: creșterea prețurilor, creșterea inflației. Faptul că au înghețat salarii, pensii și prețurile au crescut atât de mult a dus la scăderea puterii de cumpărare. Deci ponderea consumului în produsul intern brut a scăzut foarte mult. Acum, dacă vrei în continuare să mergi pe această politică de austeritate, ce vei face din punct de vedere economic? E o abordare foarte greu de înțeles”, a declarat Dăncilă.

Viorica Dăncilă a criticat și modul în care Executivul condus de Ilie Bolojan și-a pus în aplicare programul de guvernare, afirmând că unele dintre măsurile adoptate ulterior nu se regăseau în forma prezentată inițial.

„Un program de guvernare nu este o poveste. Un program de guvernare nu este facultativ, este obligatoriu. Au venit cu o poveste frumoasă pe care românii mulți au crezut-o. Trebuie să vă spun că și eu la început am crezut că domnul Bolojan va fi un premier bun. Având în vedere că și domnul Ciolacu și doamna Lasconi și toți îl voiau prim-ministru. Și m-am gândit că dânsul va aduce un plus, are experiență. Programul de guvernare a fost o poveste în care, așa cum ați spus, nimic din ceea ce a făcut nu era prevăzut a fost pus în sertar și ne-am trezit cu alte lucruri ”, a declarat Dăncilă.

Potrivit fostului premier, un program de guvernare trebuie să includă obiective concrete, termene de implementare și sursele bugetare necesare fiecărui proiect.

„Un program de guvernare trebuie să fie o foaie de parcurs: dată de începere, de finalizare și proiecție bugetară pentru fiecare proiect”, a afirmat fostul premier.