Fondurile care au fost alocate inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru sistemul de sănătate au ajuns să fie reduse succesiv, de la peste două miliarde de euro la puțin peste un miliard de euro. Premierul demis Ilie Bolojan a vorbit, luni, la Târgu Mureș, despre modul în care au fost redistribuite sumele și despre proiectele de investiții din domeniul medical.

Bolojan a susținut că banii care nu au mai rămas în componenta de sănătate nu au fost pierduți, ci au fost direcționați către alte domenii în care au putut fi utilizați.

Premierul demis a participat la inaugurarea noului Centru de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Evenimentul a avut loc chiar în ultima zi a programului PNRR.

Ilie Bolojan a declarat că inaugurarea centrului reprezintă un moment important pentru medicina românească și a evidențiat rolul pe care Târgu Mureș îl are în pregătirea specialiștilor și în furnizarea serviciilor medicale.

„Marcăm astăzi la Târgu Mureş două aspecte importante pentru medicina din România. În primul rând, recepţia acestui Centru de Chirurgie Cardiovasculară, dar nu în ultimul rând, marcăm şi închiderea programului PNRR pe domeniul de sănătate şi pe celelalte domenii, azi fiind ultima zi a acestui program. Unul din proiectele finanţate din fonduri europene pe care le-a primit România fiind şi acest centru pe care îl veţi folosi dumneavoastră în Târgu Mureş”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan a vorbit și despre dificultățile care pot apărea în proiectele finanțate din fonduri europene.

„Sunt aici în semn de respect pentru ceea ce înseamnă acest oraş, pentru medicina românească şi pentru România. În primul rând, în semn de respect pentru şcoala de medicină de aici, pentru miile de studenţi care au fost pregătiţi de-a lungul anilor şi care tratează pacienţii în toată România şi de care beneficiază miile de oameni cu probleme de sănătate. De asemenea, sunt aici în semn de respect pentru elita medicală din Târgu Mureş, pentru oameni care atunci când ai probleme grave în Transilvania, ştii că poţi să-i apelezi, ştii că poţi să vii aici şi să beneficiezi de servicii medicale de cea mai bună calitate, Târgu Mureşul fiind unul dintre cele mai importante centre medicale de elită din România şi am tot respectul pentru profesioniştii de aici”, a declarat premierul demis.

În opinia sa, finalizarea centrului cardiovascular a fost posibilă datorită colaborării dintre instituția medicală, echipele de proiect, constructori, proiectanți, Ministerul Sănătății și autoritățile locale.

Premierul demis a explicat că schimbările succesive ale PNRR au redus semnificativ suma destinată sectorului medical. De la un buget inițial de peste două miliarde de euro, componenta de sănătate a ajuns la puțin peste un miliard de euro.

„Este un final de program PNRR, aşa cum spuneam, şi aici trebuie să tragem nişte lecţii pentru noi, nu neapărat pentru zona de sănătate, dar gândiţi-vă că la sănătate am început cu un buget din PNRR de peste două miliarde de euro şi prin reduceri succesive am ajuns la puţin peste un miliard de euro ceea ce înseamnă că banii nu s-au pierdut, dar banii au plecat către alte domenii unde au putut fi consumaţi. Şi asta înseamnă că de la 19 spitale câte am avut s după ce s-a reaşezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situaţia să finalizăm practic opt, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanţări sau din fondurile europene de coeziune sau din bugetele naţionale. Dar asta înseamnă nişte ani de întârziere, nişte ani în care pacienţi din toată ţara, medici, profesionişti din sănătate nu au condiţii la fel de bune pentru a se trata şi sunt nişte ani pe care i-am pierdut practic”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Astfel, dintre cele 19 spitale incluse inițial în componenta PNRR, doar opt au ajuns să fie finalizate prin acest program. Pentru celelalte proiecte au fost identificate alte surse de finanțare, inclusiv fonduri europene de coeziune sau bani de la bugetul național.

Ilie Bolojan consideră că experiența PNRR arată necesitatea unor schimbări în modul în care sunt pregătite și implementate investițiile publice. El a susținut că procedurile de licitație și autorizare trebuie simplificate, iar proiectele trebuie administrate de specialiști.

„Şi aici e vorba de a lua decizii strategice cu rapiditate întotdeauna. Aici este vorba de a simplifica proceduri de licitaţie, de a simplifica proceduri de autorizare, de a avea profesionişti care administrează astfel de proiecte, de a face parteneriate cu autorităţile locale, pentru că peste tot unde s-a făcut asta avem rezultate, iar acolo unde, din păcate, am întârziat aceste proiecte, aşa cum am spus, nu le vedem astăzi, ci le vom vedea din alte resurse în anii următori. Pentru a putea însă închide aceste proiecte a fost nevoie de un efort important în această perioadă. Şi cum de multe ori facem noi şi nu întotdeauna este bine, tragem tare pe ultima sută de metri, şi în această perioadă am reuşit să deblocăm finanţări, să reaşezăm linii de credite, să trecem peste aspectele birocratice”, a mai afirmat Ilie Bolojan.