Fostul președinte Traian Băsescu a lansat o serie de critici dure la adresa principalilor lideri politici ai PNL, PSD și AUR. Băsescu i-a caracterizat pe Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și George Simion, comentând rolul acestora în actuala situație politică din România. Declarațiile au fost făcute într-un interviu difuzat sâmbătă.

În cazul lui Ilie Bolojan, fostul șef al statului a susținut că experiența administrativă a acestuia nu este suficientă pentru funcția de premier și a făcut o comparație între administrarea unui oraș și gestionarea economiei naționale.

„Oradea e lumea lui, atât poate. Să-i ceri lui Bolojan să gândească procese macroeconomice, efectele unor decizii asupra economiei este prea mult. Numai că la Oradea dacă pui o taxă pe parcare, este una, afectezi un om, aici dacă pui o taxă pe venituri, afectezi o economie întreagă. El asta nu realizează încă. Deci cred că Bolojan este total nepregătit pentru funcția de prim-ministru”, a spus Băsescu.

Despre liderul PSD Sorin Grindeanu, fostul președinte a susținut că acesta ar fi contribuit la declanșarea crizei politice fără să aibă ulterior o soluție pentru formarea unui nou guvern.

„Un demagog. Un demagog ieftin, pe care, dacă nu mă înșel, chiar pesediștii l-au dat afară din funcția de premier. Un om care a declanșat din voință personală, sau din interes personal, sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușirea unui guvern. Dar pe urmă n-a mai știut ce să facă să aibă țara guvern”, a afirmat Băsescu.

În ceea ce îl privește pe George Simion, Băsescu a folosit o altă caracterizare controversată și a legat succesul electoral al liderului AUR de rezultatele elevilor români la testele PISA.

„Om de peluză, da, cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dă și explicația de ce are succes un politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes fără să aibă valoare”, a precizat fostul președinte.

Potrivit rezultatelor PISA 2025, 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, 48% sunt sub acest nivel la citire, iar la științe procentul este de 46%.